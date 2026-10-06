Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk alan Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Fon soruşturması kapsamında 85 şüphelinin tutuklandığını ifade eden Bakan Gürlek, 220 kişi hakkında işlem yapıldığı ve birçok kişinin mal varlığının dondurulduğunu kaydetti.

"Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama..."

Akın Gürlek'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Türk piyasası, Türk ekonomisi çok güçlü. Bizim gözbebeğimiz. Buradaki küçük bir kısımda meydana gelen hadiseyi genele yaymamak gerekiyor.

İhmal, kusur, kasıt ya da kötü niyet varsa kurumlarla ilgili de bir çalışma yapılacak.

17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık.

Yürüyen bir süreç var, titizlikle yürütüyoruz. İyi niyetli yatırımcılarımızın, hisselerimizin, şirketlerimizin özellikle bu süreçten etkilenmemesi lazım.

Şu an itibarıyla 85 şüpheli tutuklandı, 220 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu.

Kısa sürede manipülatif hareketlerle mesela iki ayda girmiş ve çok yüksek miktarlarla kar çıkışı yapmış olanlarla ilgili bir çalışmamız, listemiz var.

TMSF'de bir iade hesabı açıldı, gönüllülük esasına göre iade etmek isteyen kişilere karşı. Dün TMSF Başkanımızla görüştüm, 5 kişi bu hesaplara iadede bulunmuş.

Kısa sürede bir kısım para transferleri yapmışlar. Biz bunların getirilmesi için de İsviçre'ye gönderilen paraların getirilmesi için de adli süreçleri başlattık.

(Fon iade hesabı) Zararın 2 katını karşılaması etkin pişmanlık sebebi ama bu soruşturmanın kapanması, dosyanın kapanması anlamına gelmiyor.

Üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Hukuk çerçevesinde sonuna kadar sürecin takipçisi olacağız.

Maliye Bakanlığımızın, SPK'nın önlemleri var. Devletin tüm kurumları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işbirliği ve koordinasyon içinde.

Fon Kurulunun kararları vatandaşlarımıza bir külfet getirmeyecek. Ucu kime giderse gitsin, ismi ne olursa olsun, kararlılıkla mücadele ediyoruz."