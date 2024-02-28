Ereğli'den bedelsiz ve temettü açıklaması

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş yüzde 100 bedelsiz sermaye artırım kararını şöyle açıkladı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.02.2024 tarihli kararı ile 2026 yılına kadar müsaade edilmiş kayıtlı sermaye tavanının 7.000.000.000 TL olduğu göz önüne alınarak, halihazırda 3.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle, mevcut çıkarılmış sermayenin %100'ü oranında, 3.500.000.000 TL artırılarak 7.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırım neticesinde oluşacak payların ortaklarımıza kaydi pay olarak bedelsiz dağıtılmasına, sermaye artırımı ile ilgili tüm işlemlerin ifası için Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yardımcılığı'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada 2023 için 1 TL nominal değerli paya 0,45 TL net (0,50 brüt) temettü teklifi sunulmasına karar verildiği de belirtildi.

Ereğli'den yapılan temettü açıklaması ise şöyle:

Şirketimizin 27 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; 2023 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen karın dağıtımının ekli tablolarda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesi ve kar dağıtım tarihinin tek seferde olacak şekilde, Şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, Olağan Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu'nca belirlenmesi hususlarının 2024 yılı Mart ayında yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.