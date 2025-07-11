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Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 1 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Temmuz pazartesi.

11 Temmuz 2025 | 17:04
Borsada pazartesi günü 1 şirket temettü dağıtacak

Koleksiyon Mobilya Sanayi AŞ (KLSYN) pay başına brüt 0,120 TL, net 0,1020 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Temmuz, ödeme tarihi ise 17 Temmuz 2025. Şirket KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

1. Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden elde edilen dağıtılabilir net dönem kârından, brüt 51.770.378 TL tutarında kâr payının ortaklara nakden dağıtılmasına,
2. Kâr payı ödemesinin, 14 Temmuz 2025 tarihinde başlamak üzere gerçekleştirilmesine,
3. Kâr dağıtım tablosunun ve sürecin ilgili mevzuata uygun olarak KAP'ta duyurulmasına,
4. Kâr dağıtım işlemleri için gerekli başvuru, bildirim ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda Şirket Yönetimi'nin yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

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