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Fenerbahçe'den kullanılmayan rüçhan hakkına ilişkin açıklama

Fenerbahçe Kulübü, sermaye artırımına gidilmesinin ardından kullanılmayan rüçhan haklarının satışının yapılacağını açıkladı.

16 Temmuz 2025 | 14:46
Son Güncellenme: 16 Temmuz 2025 | 14:54
Fenerbahçe'den kullanılmayan rüçhan hakkına ilişkin açıklama

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirket sermayesinin 250 milyon liradan 1 milyar 250 milyon liraya çıkarılmasının ardından kullanılmayan rüçhan haklarının satışına yarın başlanacağını belirtti.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1 milyar 357 milyon 742 bin 848 TL olup, kalan paylar, 17 Temmuz 2025 ve 18 Temmuz 2025 tarihlerinde 2 (iki) iş günü süreyle Yapı Kredi Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır."

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