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Ford Otomotiv 2. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Ford Otomotiv Sanayi AŞ (FROTO) bugün KAP'a 2025 ikinci çeyrek finansal takvimine ilişkin açıklamada bulundu.

11 Temmuz 2025 | 12:38
Son Güncellenme: 11 Temmuz 2025 | 12:42
Ford Otomotiv 2. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Ford Otomotiv'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre finansal raporların 30 Temmuz'da açıklanması planlanıyor. KAP bildirimi şöyle:

Şirketimizin 01.01.2025 – 30.06.2025 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 30 Temmuz 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.  

 

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