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Forte, halka arz gelirinin kullanım yerlerini paylaştı

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. bugün KAP'a yaptığı bildirimde halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin raporu paylaştı.

18 Mayıs 2024 | 22:51
Forte, halka arz gelirinin kullanım yerlerini paylaştı

Forte'den KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimiz Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.’nin onaylarını takiben 22.000.000 TL nominal değerli payları 8 – 9 Haziran 2023 tarihlerinde 12,12 TL fiyatla halka arz edilerek Borsa İstanbul Ana Pazar’da 14.06.2023 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Şirketimiz halka arzdan brüt 266.640.000 TL gelir elde etmiş, 12.700.000 TL olarak öngörülen halka arz maliyetine karşılık 12.070.517,50 TL gerçekleşen halka arz maliyetleri sonrasında 254.569.483 TL tutarında net fon sağlamıştır" denildi. Bildirimde fonun kullanım yerleri şöyle paylaşıldı:

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