Forte ve HAVELSAN arasında iş birliği: 2.7 milyon dolarlık sözleşme

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) tarafından KAP’a yapılan açıklamada, şirketin %100 bağlı ortaklığı MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş. ile Havelsan A.Ş. arasında komuta kontrol faaliyet alanında sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, sözleşmenin toplam bedelinin KDV hariç 2.700.000 USD olduğu ve yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine olumlu etkisi olmasının beklendiği belirtildi.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

HAVELSAN A.Ş. ile şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş. arasında Komuta Kontrol faaliyet alanında toplam bedeli KDV hariç 2.700.000 USD (İki-Milyon-Yedi-Yüz-Bin Amerikan Doları) olan bir sözleşme imzalanmıştır.