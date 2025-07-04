Galatasaray bedelli tarihini duyurdu

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar bugün KAP'a bedelli tarihini açıkladı. Açıklamada "Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 07.07.2025 ile 21.07.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır" denildi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin 03.07.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, 5.400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 27.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 8.100.000.000 TL (%150 oranında) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere, 13.500.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 8.100.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.07.2025 tarih ve 2025/38 sayılı Bülteni ile onaylanmıştır.

Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %150 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları; 1,00 TL nominal değerli pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 07.07.2025 ile 21.07.2025 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle 1 (bir) TL' nin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılamayan paylar olması halinde, izahnamede açıklandığı üzere Galatasaray Spor Kulübü'nün satın alma taahhüdü bulunmaktadır.

Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (sportif.galatasaray.org) ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden (www.ziraatyatirim.com) ulaşılabilir.