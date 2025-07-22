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Galatasaray KAP'a bildirdi: Bankalar Birliği borcu kapatıldı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. bugün KAP'a yaptığı açıklamada Bankalar Birliği'ne olan borçların kapatıldığını açıkladı

22 Temmuz 2025 | 18:56
Galatasaray KAP'a bildirdi: Bankalar Birliği borcu kapatıldı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır. 
 

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