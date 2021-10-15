GCM Yatırım, Borsa İstanbul’da işlemlere başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GCM Yatırım, 10 yıllık sektörel tecrübesiyle 2021 yılında da büyümeye odaklandı. Sürekli gelişen teknolojik alt yapısı, güçlü sermaye tabanı ve profesyonel uzman kadrosu ile dünya standartlarında yatırım imkânı sunan GCM Yatırım, bundan sonra Borsa İstanbul pay senetlerinde de etkin olarak aracılık hizmeti sunacak.

Kurum, özellikle Forex olarak bilinen kaldıraçlı alım satım işlemleri ve vadeli işlemler (VİOP) alanında sektörün en büyük yatırım şirketleri arasına giren GCM Yatırım pay piyasasında da müşterilerine hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz, Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinde alım-satım hizmeti vermeye başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“GCM Yatırım olarak Forex’le başlayan, VİOP devam eden yatırım alanlarını Borsa İstanbul pay piyasası ile genişlettik. Forex ve VİOP piyasalarında ki başarımızı ve büyüme grafiğimizi pay piyasasında da sürdürmek istiyoruz. Uluslararası piyasalardaki uzmanlığımızı ve bilgi birikimimizi, güçlü teknolojik alt yapımızla birlikte borsadaki potansiyel yatırımcılarla buluşturuyoruz. GCM Yatırım olarak ülkemizdeki finansal okur yazarlık seviyesini artırarak bireysel ve kurumsal yatırımcıların sermaye piyasalarına olan erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Gelecek vizyonumuzda ürün çeşitliliğini artırarak yatırımın süpermarketi olmayı amaçlıyoruz.”

Borsa İstanbul’la birlikte 700’e yakın enstrümanda yatırım çeşitliliği sunduklarını vurgulayan Nergiz, “Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ile kaldıraçlı işlemler alanlarında hem işlem hacmi, hem de aktif müşteri sayısı bakımından Türkiye’nin önde gelen kurumları arasında yer alıyoruz. Bu yılın ikinci yarısında başladığımız Borsa İstanbul hisse senedi işlemlerinde de hem yatırımcı sayısı, hem de işlem hacmi bakımından öncü yatırım kuruluşları arasında olma hedefimiz var. Sermaye piyasalarına özellikle salgın döneminde ilgi büyüktü. 1,2 milyonun üzerinde yeni yatırımcı piyasalara giriş yaptı. Borsa İstanbul’da toplamda 2,5 milyona yakın yatırımcı var. Bu potansiyelin bizim adımıza önümüze olumlu bir tablo koyduğunu söyleyebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Nergiz, salgın döneminde güçlü teknolojik altyapı ve kaliteli insan kaynağı sayesinde sürece hızlı uyum sağladıklarını aktararak, 2021 yılında büyüme stratejilerinin süreceğini bildirdi.

Finansal ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik yeni projelerinin olacağını anlatan Nergiz, “Fintech yatırımları gerçekleştirmek adına gerekli adımları atıyor ve bu alandaki fırsatları realize etme noktasında çalışıyoruz. Salgın döneminde Borsa İstanbul açılımımızla birlikte 435 personelle Türkiye sermaye piyasalarının en fazla istihdam sağlayan yatırım kuruluşu olduk. Piyasanın yetişmiş insan kaynağına ulaşmak için en çok yatırım gerçekleştiren şirketlerinden biriyiz. 2021 yılında da hem istihdamımızı hem de insan kaynağı kalitemizi arttırmayı sürdüreceğiz. Yıl sonu hedefimiz 500 çalışana ulaşmak.” değerlendirmesinde bulundu.