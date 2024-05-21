Gedik Yatırım'dan SASA bilanço analizi

Şirket, 1Ç24’te 10.667 mn TL satış geliri (yıllık: -%26), 2.181 mn TL FAVÖK (yıllık: +%220) ve 10.726 mn TL net kar (yıllık: +%131) açıklamıştır. Büyük ölçüde emtia nihai ürünlerinin satış hacminin gerilmesi sonrası satış gelirleri %25 daralmıştır.

Şirketin daha önceden belirttiği gibi bu çeyrekte maliyet baskısı azalmış görünmektedir. Polyester ipliklerde sadece tonaj artışı görürken, polyester cips ve polyester elyaf gibi temel ürün gruplarında hacim düşüşleri yaşanmıştır.

1Ç23’te %6,4 olan brüt kar marjı, 1Ç24’te %24,7’ye yükselmiştir. Şirketin FAVÖK’ü 1Ç23’e kıyasla %220 artışla 2.181 milyon TL olmuştur.

Şirket bu çeyrekte 4,6 milyar TL ertelenmiş vergi geliri (çoğunlukla sübvansiyonlar yoluyla) yazmış olup, 1Ç23’te şirketin elde ettiği tek seferlik gelire (5,9 milyon TL) yakın bir rakamdır.

Şirketin net karı yıllık %131 yükseliş göstermiştir.

2023 yıl sonunda 8,74x olan Net Borç/FAVÖK’ü, 1Ç24’te 7,23x’e gerilemiştir.

Yurtiçi emtia işlerinde son dönemlerde daha düşük gelir, daha yüksek marjlar görmekteyiz.

Hisse son 12 aylık verilere göre 46,0x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir.

Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.



Kaynak: Matriks Haberler / Gedik Yatırım

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