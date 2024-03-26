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Gedik Yatırım ne zaman, ne kadar temettü verecek? Temettü kararı duyuruldu

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) temettü kararını açıkladı. KAP'a yapılan bildirime göre 29 Mart'ta hesaplara geçecek şekilde pay başına brüt 1,1650000 TL, net 1,0485000 TL kar payı dağıtılacak.

26 Mart 2024 | 16:26
Gedik Yatırım ne zaman, ne kadar temettü verecek? Temettü kararı duyuruldu

Gedik Yatırım'ın KAP'a yaptığı bildirime göre hak kullanım tarihi 27 Mart. Gedik Yatırım'dan bugün KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında; 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap döneminde, TMS ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre ana ortaklığa ait net dönem karı 767.035.857,00- TL, yasal kayıtlarda ise 1.327.544.059,92 TL olarak gerçekleştiği hususlarının Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Yasal Kayıtlara göre hesaplanan 1.327.544.059,92 TL kardan %5 oranında 38.212.131,92 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği hükümlerince belirlenen 2023 yılı dönem karından sermayemizi temsil eden hisse senetlerine sahip ortaklarımıza (brüt) %116,50 oranında (1 TL nominal bedelli hisse senedi için 1,165 TL) toplam 588.325.000,- TL temettünün nakit dağıtılmasına, 56.307.500,- TL 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, 213 sayılı V.U.K.'nun 325/A- Girişim Sermayesi Fonu başlıklı maddesine istinaden 83.542.000,- TL‘nin "Girişim Sermayesi Fonu" olarak fon hesabına aktarılması ve net dağıtılabilir kardan düşülmesine, Yasal kayıtlara göre 2023 yılı karından kalan tutar olan 649.225,08 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları ile detayları kar dağıtım tablosunda sunulan kar dağıtım teklifi onaylanmıştır.

Şirketimizin 26 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2023 yılı karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi verilen önerge doğrultusunda, nakit kar dağıtımının 27 Mart 2024 tarihinden itibaren mümkün olan en kısa sürede tek seferde yapılması onaylanmıştır.

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