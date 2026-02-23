Bedelsiz sermaye artırımında hak kullanım tarihini açıkladı

ARA
Şirket, çıkarılmış sermayesini 14,2 milyon TL’den 298,2 milyon TL’ye çıkaracak %2000 bedelsiz sermaye artırımında hak kullanım başlangıç tarihini 27 Şubat 2026 olarak duyurdu.


Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., iç kaynaklardan %2000 oranında bedelsiz sermaye artırımına ilişkin hak kullanım takvimini paylaştı. 

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekildedir:

Şirketimizin mevcut 14.200.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 194.079.216,53 TL'sinin "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları"ndan, 12.651.352,45 TL'sinin "Özsermaye Enflasyon Farkları"ndan ve 77.269.431,02 TL'sinin "Olağanüstü Yedeklerden" olmak üzere, iç kaynaklardan % 2000 (yüzde ikibin) oranında sermayeye ilave edilmesine ilişkin Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ıncı maddesinin tadil edlmesi hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.02.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

