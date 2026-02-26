Ev sahipleri ve kiracılar için kritik uyarı: Geri sayım başladı

Konut ve işyeri kiralarında tahsilat ve ödemelerin banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunlu bulunuyor. Günlük, haftalık veya benzeri kısa süreli kiralamalar da bu kapsamda yer alıyor.

Mahkeme veya icra yoluyla yapılan tahsilat ve ödemeler ile ayni ödemeler tevsik zorunluluğu dışında tutuluyor. Hisseli gayrimenkullerde kira bedelinin tamamının ortaklardan birine banka ya da PTT aracılığıyla ödenmesi de belge şartını karşılıyor.

Havale, EFT, çek, banka veya kredi kartıyla yapılan işlemler karşılığında düzenlenen dekont ve hesap bildirimleri geçerli belge sayılıyor. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan işlemler de bu kapsama dahil.

Kiracıların, banka şubesine giderek kimlik bilgileri ve “kira ödemesi” açıklamasıyla ödeme yapması halinde de tevsik yükümlülüğü yerine getirilmiş kabul ediliyor.