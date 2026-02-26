81 ilde 500 bin konutun hayata geçirileceği 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci devam ediyor. Bazı illerde kura çekimleri tamamlanırken, Burdur’da yapılacak sosyal konutlar için hak sahipleri bugün gerçekleştirilecek çekilişle belli olacak.

Kura sonucunda 2 bin 206 aile konut sahibi olmaya hak kazanacak. Çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

Sonuçlara e-Devlet Kapısı üzerinden erişiliyor

Kura tamamlandıktan sonra kesinleşen hak sahipleri listesi noter onayından geçirilecek. Onay sürecinin ardından sonuçların akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılması planlanıyor.

Hak kazananlara sözleşme ve ödeme aşamalarına ilişkin bilgilendirme yapılacak.

Bu hafta başka hangi illerde kura çekili olacak?

Bu hafta içinde Uşak’ta 2 bin 558, Isparta’da 2 bin 889, Burdur’da 2 bin 206, Edirne’de 2 bin 530, Denizli’de 6 bin 370 ve Osmaniye’de 2 bin 990 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Bu aşamanın tamamlanmasıyla birlikte 6 ilde toplam 19 bin 543 konut daha sahiplerini bulacak. Böylece 75 ilde 331 bin 833 konut için kura süreci sonuçlandırılmış olacak.