Gentaş'tan bedelsiz sermaye artırımı kararı

Gentaş'tan KAP'a yapılan bildirime göre şirket yüzde 150 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Açıklamaya göre şirketin mevcut 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin (%150 oranında) 450.000.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 750.000.000 TL'ye yükseltilmesine, bedelsiz olarak dağıtılacak 450.000.000 TL'nin sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayeye eklenmesine, bu kapsamda, toplamda 450.000.000 TL nominal değerli 45.000.000.000 adet pay ihraç edilmesine ve ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına karar verildi. Şirket, onay için ilgili kurumlara başvuracak.

