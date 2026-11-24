Sanofi’den yapılan açıklamaya göre, nadir hastalıklara yönelik tedaviler geliştiren Insmed, Sanofi’nin hisse başına 175 dolarlık nakit satın alma teklifini kabul etti.

Sanofi'nin, kendisinden daha küçük ölçekli ilaç üreticisi Insmed'i 41 milyar dolara satın alacağını duyurmasının ardından Insmed hisseleri Salı günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 14 değer kazandı. Bu anlaşma, 2023'ten bu yana ilaç sektöründe gerçekleşen en büyük satın alma oldu.

CNBC'de yer alan habere göre; satın alma işlemi, Insmed'in halihazırda piyasada bulunan iki solunum yolu ilacından oluşan portföyünün yanı sıra geliştirme aşamasındaki deneysel ilaç adaylarını da kapsıyor. Sanofi, hisse başına 175 dolar nakit ödeme yapacak.

İşlemin tamamlanması halinde bu anlaşma, Pfizer'ın Aralık 2023'te Seagen'ı 43 milyar dolara satın almasından bu yana sektörün gördüğü en büyük satın alma olacak.

Erken piyasa öncesi işlemlerde Insmed hisseleri yüzde 14,6 artışla 170,86 dolara yükselirken, Sanofi hisseleri Paris borsasında yüzde 6 değer kazandı.

"Zaman kazandırıyor"

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre anlaşmanın 2027'nin ilk yarısında tamamlanması ve 2028 sonuna kadar şirket kârlılığına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Sektörün büyük bir kısmı gibi Sanofi de en çok satan ilaçlarının münhasırlık haklarını kaybetmesi ve jenerik ilaç üreticilerinin rekabetine açılmasıyla birlikte on yılın sonuna doğru bir gelir düşüşü riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Küresel biyofarma sektörü; yaklaşan patent bitişleri, yeniden canlanan halka açık piyasalar ve ürün geliştirme hatlarını güçlendirme yarışı nedeniyle 2026 yılında birleşme ve satın alma anlaşmalarında keskin bir artış yaşadı. 2022'deki pandemi sonrası dip seviyesinin ardından birleşme ve satın alma faaliyetleri 2025'te yükselişe geçti ve 2026'da hız kazandı.

Şirketler kendi bünyelerinde yeni ilaçlar geliştirmeye devam etse de, hazır ilaçları satın almak genellikle daha hızlı bir yöntem olarak öne çıkıyor ve güçlü nakit akışına ile finansal güce sahip büyük biyofarma şirketleri için temel strateji haline gelmiş durumda. Yatırımcılar da ana ilaçların münhasırlıklarını kaybetmesiyle birlikte sürdürülebilir gelir artışı talep ediyor. Barclays Salı sabahı yayımladığı notta, "Önemli ölçüde iyileşen büyüme görünümü göz önüne alındığında Sanofi çok daha cazip bir yatırım fırsatı sunabilir" ifadelerini kullandı.

Analistler, Insmed'in Brinsupri ve Arikayce ilaçlarının uzun vadede önemli gelir sağlayabileceğini ve 2035 yılında sırasıyla 6,8 milyar dolar ve 1,3 milyar dolar gelir getirmesinin öngörüldüğünü aktardı. Analistlere göre, bir uzlaşma yoluyla Dupixent'in patent bitişinin ertelenmesi veya Brinsupri'nin Sanofi'nin Regeneron ile olan ittifakına dahil edilerek solunum yolu hastalıklarında Dupixent ile birlikte konumlandırılması halinde ek büyüme potansiyeli de bulunuyor.

CEO Garijo yaptığı açıklamada, "Insmed; son derece farklılaşmış portföyü, güçlü bilimsel altyapısı ve kanıtlanmış ticari başarısıyla solunum yolu hastalıklarındaki halihazırda başarılı olan varlığımızı daha da güçlendiriyor" dedi.

Bloomberg'in bir anlaşma üzerinde çalışıldığını duyurduğu 19 Kasım'da Sanofi hisseleri yüzde 2,9 düşmüş, Insmed hisseleri ise yüzde 24 yükselmişti.