Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanmaların ardından fiyatlar 25 Kasım 2026 Çarşamba gününe yatay seyirle başladı. Yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sıkı para politikasına yönelik mesajları ve faiz indirimlerine ilişkin beklentiler yer alıyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkisini sürdürüyor.

Peki, bugün gram altın kaç TL? Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? Ons altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 25 Kasım 2026 güncel altın alış ve satış fiyatları...