AB Komisyonunun, belirli yeni hibrit araçların ithalatına geçici koruma önlemi getiren uygulama tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Buna göre, Çin, Japonya, Türkiye, İngiltere, Güney Kore, Meksika, Fas, Sırbistan ve ABD menşeli belirli yeni hibrit otomobillerin AB'ye ithalatında 1 Aralık'tan itibaren 200 gün süreyle ülke bazında kota uygulanacak.

Kotalar 18 Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak. Tedbir, şarj edilebilir hibritlerin yanı sıra elektrik motorlu aracın hareketine katkı sağlayan hafif hibritleri de kapsayacak. Bir dönemin kotası dolduğunda kapsamdaki araçların AB’ye ithalatına izin verilmeyecek. Kullanılmayan kota ise bir sonraki döneme devredilecek.

Türkiye'ye ayrılan kota ortalama sevkiyatın üzerinde

Türkiye, Çin ve Japonya'nın ardından en yüksek üçüncü kotayı aldı. Türkiye menşeli araçlar için 1 Aralık-28 Şubat döneminde 56 bin 844, 1 Mart-31 Mayıs döneminde 58 bin 107 ve 1-18 Haziran döneminde 11 bin 369 olmak üzere toplam 126 bin 320 araçlık kota ayrıldı.

AB Komisyonu verilerine göre AB, Temmuz 2025-Haziran 2026 döneminde Türkiye menşeli, tedbir kapsamındaki hibrit otomobillerden 207 bin 454 adet ithal etti. Bu dönemdeki ortalama sevkiyat hızı 200 güne uyarlandığında yaklaşık 113 bin 700 araca karşılık geliyor.

Türkiye’ye ayrılan 126 bin 320 araçlık kota bu seviyenin yaklaşık yüzde 11 üzerinde bulunuyor. Sevkiyatın aynı hızda sürmesi ve dönemlere dengeli dağılması halinde kotanın Türkiye'nin AB'ye hibrit otomobil ihracatını sınırlaması beklenmiyor.

Kota en fazla Çin'i etkiliyor

Tedbir en fazla Çin'den yapılan ithalatı sınırlayacak. Meksika, Fas ve Sırbistan'dan yapılan ithalat da bu ülkeler için belirlenen kotaların yıllık karşılığını aşıyor. Son dönemde AB’ye ihraç edilen hibrit otomobil sayısı hızla arttı. Komisyonun verilerine göre ithalat, 2026’nın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,5 yükseldi. Artışta Çin öne çıkıyor.

AB Komisyonuna göre ithal hibritler, Avrupa’da üretilen araçlardan daha düşük fiyatlarla satılıyor. Komisyon, bu durumun Avrupalı üreticilerin satışlarına ve pazar payına ciddi zarar verebileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle soruşturmanın sonucunu beklemeden ithal edilebilecek araç sayısına 200 gün süreyle sınır getirildi.