Gözler tekrar TCMB’de
ABD’de FED üyelerinden piyasaların hoşuna gidecek açıklamalar geldi. FED Başkanı Powel, “Finansal piyasalar aşağı yönlü riskler konusunda endişelerini dile getiriyor.
ABD ekonomisinin 2019 gelişimine bağlı olarak FED faiz oranları konusunda sabırlı olabilir” derken St. Louis FED Başkanı Bullard, “FED faiz artırımında yolun sonuna geldi” dedi.
Türk varlıkları bu hafta TCMB’den gelecek olan faiz kararını dikkatle izleyecek. Enflasyonun gerilediği bir ortamda, her ne kadar reel getiri pozitif etkileniyor olsa da Merkez Bankası’nın halen sıkı duruşa devametmesi gerektiği düşünülüyor.
Bu toplantıda herhangi bir faiz aksiyonu beklenmiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansman programı çerçevesinde çarşamba günü açıkladığı 2 milyar dolarlık Eurobond ihracına ilişkin açıklama yayınlandı.
Açıklamada Eurobond ihracında satış tutarı 2 milyar dolar olurken, iki katından fazla talep geldiği belirtildi.
Uzmanlar, Hazine’nin başarılı geçen Eurobond ihracının yabancı yatırımcının Türk borçlanma araçları piyasasına ilgisinin halen devam ettiğini gösterdiğini söylüyor.
Bu hafta Merkez Bankası’nın faiz kararının yanı sıra beş yıl vadeli tahvil ihracını da izleyeceğiz.
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