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Gülermak’ın halka arz başvurusu onaylandı

Yurtiçi ve yurtdışında kompleks altyapı ve üstyapı projeleri gerçekleştiren Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

27 Aralık 2024 | 13:49
Gülermak’ın halka arz başvurusu onaylandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre QNB Invest’in konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 125 TL olarak belirlendi.

Gülermak’ın çıkarılmış sermayesinin 300 milyon TL’den 322 milyon 600 bin TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 22 milyon 600 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 9 milyon 700 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak. Toplam 32 milyon 300 bin TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın 4.037.500.000 TL büyüklükte olması hedefleniyor. Ek satışın gerçekleşmesi halinde 6 milyon 460 bin TL nominal değerli payların ortak satışı yoluyla satılması sonucunda ek satış dahil toplam 38 milyon 760 bin TL nominal değerli payların halka arz edilmesinin ve halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4.845.000.000 TL’ye ulaşması hedefleniyor. Halka arz sonrası ek satış dahil halka açıklık oranının ise yüzde 12,01 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Şirketin açıklamasına göre Gülermak, toplu ulaşım ve raylı sistemler alanında dünyanın 13’üncü büyük firması.

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GERİ
İLERİ
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