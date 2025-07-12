Gür-Sel Turizm'den ABD merkezli teknoloji şirketine yatırım

Gür-Sel Turizm'den bugün KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle: Şirketimizin daha önce Kamuya açıklamış olduğu Adastec Corp.ile hisse alımı işlemleri sonuçlanmış olup, ABD'nin Michigan Eyaleti'nde East Lansing merkezli Adastec Corp'un %2 lik hissesine sahip olunmuştur.

CNBC'nin haberine göre 14 Nisan'da şirket tarafından yapılan açıklamada uluslararası faaliyetlerinde büyüme ve teknoloj temelli alternatiflerin gelişimini hızlandırmak amacıyla ABD merkezli teknoloji şirketi ADASTEC CORP. ile hisse alımı konusunda görüşmelere başlandığını duyurmuştu. 9 Temmuz 2025'te ise yine şirket, otonom araçlar ile hizmet verme ve dijital otobüs operatörü olma stratejisi kapsamında, DBO (Dgtal Bus Operator) olarak Amerika Birleşik Devletler'inde ihalelere katılmak ve sözleşmeler yapmak amacıyla Amerika Birleşik Devletler merkezli %100 iştirak olan bir şirket kurulmasına karar verdiğini açıkladı.

KURUCULARI TÜRK OLAN MICHIGAN MERKEZLİ ŞİRKET: ADASTEC

Habere göre Michigan merkezli Adastec aslında bir start-up olarak biliniyor. Kurucuları Al Peker, Atalay Taşkoparan ve Kerem Par isimli üç Türk kökenli girişimci. Traxn kayıtlarına göre bugüne kadar iik yatırım turuna çıktığı en son APY Ventures'ın da katıldığı Seed turunda toplam 1 milyon dolarlık bir fonlama sağladığı belirtiliyor. Yatırımcıları arasında Fark Labs, Y Captal ve APY Ventures görünüyor.