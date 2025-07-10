Gür-Sel turizm temettü tarihlerini duyurdu

Şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7843136 TL, net 0,6666664 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihleri 18 ve 25 Temmuz. Ödeme tarihleri ise 22 ve 29 Temmuz. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 10.07.2025 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile, Genel Kurulumuzda alınan kar payının Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarihlerde iki taksitte ödenmesi kararına istinaden, nakit akışımıza uygun olan temettü ödeme tarihleri belirlenmiştir.

İlk taksit olan brüt 40.000.000.-TL (Net 34.000.000.-TL) 18.07.2025 tarihinde,

İkinci taksit olan 40.000.000.-TL (Net 34.000.000.-TL) ise 25.07.2025 tarihinde ödenecektir.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Şirketimizin 15.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'nun almış olduğu 2024 yılı karından brüt 80.000.000.-TL, net 68.000.000.-TL dağıtılması teklifi onaylanarak, iki taksitte ödenecek kar payı ödeme tarihlerinin belirlenmesinde Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 15 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket Ortaklarının onayına sunmak üzere; 2024 yılı karından brüt 80.000.000.-TL kar payı dağıtımı yapılmasına, ödemenin iki taksitte yapılmasına ve ödeme tarihlerinin belirlenmesinde Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine karar vermiştir.

