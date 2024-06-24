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Halka arz için taslak izahname hazırlayan 71 şirket

İşte 4 Haziran itibarıyla halka arz için taslak izahnameye hazırlayan ve halka arz için başvuru aşamasında olan 80 şirket...

24 Haziran 2024 | 13:40
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 71 şirket

Halka arz büyüklüğünün 79,9 milyar TL’ye ulaştığı 2023’te, toplamda 42 milyondan fazla yatırımcının katıldığı 54 halka arz gerçekleşti. 2024’ün ilk beş ayında ise 20 şirket borsaya gelirken toplam 52,6 milyon yatırımcının katıldığı bu halka arzların büyüklüğü 44,3 milyar TL’ye ulaştı. Peki, halka arz için başvuru taslak izahname hazırlayan ya da başvuru aşamasında olan şirketler hangileri? İşte Ekonomist Dergisi'nin halka arzları masaya yatırdığı 'Halka Arzlarda Yön Nereye' başlıklı haberine göre 4 Haziran itibarıyla tablo

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