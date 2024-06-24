Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?

Halka arz büyüklüğünün 79,9 milyar TL’ye ulaştığı 2023’te, toplamda 42 milyondan fazla yatırımcının katıldığı 54 halka arz gerçekleşti. 2024’ün ilk beş ayında ise 20 şirket borsaya gelirken toplam 52,6 milyon yatırımcının katıldığı bu halka arzların büyüklüğü 44,3 milyar TL’ye ulaştı. Yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı olan şirketler yüksek faiz ortamında kredi kaynağının azalması nedeniyle borsaya gelme konusunda iştahlı olsa da yatırımcılar açısından tablo farklılaşıyor. Son iki yılda halka arz olan şirketlerin yarısından fazlasının enflasyon ve mevduat altı getiriler sunması, yatırımcıları daha dikkatli ve seçici davranmaya yöneltti. Uzmanlara göre; yatırımcılar halka arz izahnamesini ve fiyat tespit raporunu mutlaka okumalı, halka arzlarda kısa yoldan para kazanma hayali kurmak yerine, ‘nasıl bir şirkete ortak olmak istiyorum?’ sorusunu sorarak bilinçli tercihler yapmalı.

9-22 Haziran tarihli sayıdan

Borsa İstanbul’da (BİST) 2021’de başlayan halka arz atağı son hızla devam ediyor. Sekiz şirket ile 1,1 milyar TL tutarında halka arzın gerçekleştirildiği 2020 yılının ardından 2021’de halka arz edilen şirket sayısı 52’ye, halka arz büyüklüğü 21,6 milyar TL’ye yükseldi. Böylece 35 şirket ile 1990 yılına ait olan son halka arz rekoru, uzun zaman sonra ilk olarak 2021’de yenilenmiş oldu. Ancak halka arz rüzgârı hızını kesmedi ve yeni rekorlar da gelmeye devam etti.

TARİHİ YIL: 2023

2022’de 40 şirketin 19,6 milyar TL büyüklüğündeki halka arzının ardından Türkiye’de 2023’te, şirketlerin artan borçlanma maliyetleri nedeniyle sermaye piyasalarından finansmana yönelimlerinin devam etmesi ve Türk hisselerinin görece düşük faiz ortamında yatırımcıyı enflasyona karşı koruyabilecek enstrümanlardan biri olarak öne çıkmasıyla halka arzlara olan yüksek yatırımcı ilgisi de korundu ve tarihi rekor kırılarak 54 halka arz işlemi gerçekleşti. 2023’te toplam halka arz büyüklüğü, 2022’ye kıyasla yüzde 311 artışla 79,9 milyar TL’ye ulaştı. 2023’te gerçekleşen halka arz hacmi, dolar bazında ise 1,2 milyar dolardan 3,3 milyar dolara çıkarak yüzde 187 büyüdü.

Türkiye’de enflasyonist ortamın da sonucu olarak BİST-100; 2022’deki yüzde 196,6’lık yükselişin ardından 2023’te de yüzde 35,6 oranında değer kazandı. Bu noktada; 2023’teki 54 halka arz hissesinin ortalama yüzde 97 getiriye imza atması da dikkat çekti. Bu 54 halka arza toplamda 42 milyondan fazla yatırımcının katıldığı da düşünülecek olursa 2023’teki rekor sayıda halka arz, borsadaki bireysel yatırımcı sayısının katlanarak artmasında çok önemli bir rol oynadı.

1,2 MİLYONDAN 8,6 MİLYONA

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB) verilerine göre; 2019 yılı sonunda 1,2 milyon olan pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, 2023 Ekim’de 8,6 milyonla zirve seviyeye yükseldi. 2023’ün sonuna yaklaşılırken halka arzlara gelen yüksek talep sonucu adetsel bazda düşük dağıtım gerçekleşti. Ayrıca mevduat faizlerindeki artışla yatırımcıların ilgisinin bir miktar azalması, 2023 yıl sonunda pay senedi yatırımcı sayısının 7,6 milyona gerilemesi sonucunu getirdi. Ancak 2024’ün özellikle şubat ayından sonra halka arzlarda ivmenin yeniden güçlenmesiyle yatırımcı ilgisi de artışa geçti.

6 TRİLYON TL’LİK PORTFÖY DEĞERİ

2024’ün başından haziran ayının ilk haftasına kadarki süreçte BİST’te toplam 20 şirketin halka arzı gerçekleşti ve bu 20 şirketin toplam halka arz büyüklüğü 44,3 milyar TL’ye ulaştı. Böylece 2021’den bugüne kadar olan dönemde halka arzı gerçekleşen 166 şirkete sermaye piyasalarından yaklaşık 160 milyar TL’den fazla kaynak sağlandı.

Bu arada 2024’ün ilk 20 halka arzına toplamda 52,6 milyon yatırımcı katıldı. Böylece 2023’ün tamamında ulaşılan halka arz katılımcı sayısı, henüz beş ayda ve 20 şirketle 2023’ü geride bıraktı. Güçlenerek devam eden halka arz ivmesiyle BİST pay senedi piyasasında 2024’ün ilk beş ayında yatırımcı sayısı yüzde 9 artışla 8,3 milyona çıkarken toplam portföy değeri de yüzde 40,7 artışla 5,8 trilyon TL’ye yükselerek şu ana kadarki en yüksek düzeyine ulaşmış oldu.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE OLACAK?

InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan; pandemiyle birlikte ekonomide yaşanan kaynak erişimi sıkıntısının şirketleri halka arzlara yönelttiğini, fiyatların genel seviyesindeki artışın da yatırımcıları ek gelir arayışına ittiğini kaydediyor. “Böylece hem şirketlerin hem de yatırımcıların yoğun ilgisini gördüğümüz bir halka arz furyası yaşamaya başladık” diyen Bircan; bu süreçte halka arzların hem şirketlerin kaynak ihtiyacına cevap vermesinin hem de yatırımcıların getiri anlamında beklentilerini karşılamasının borsaya da pozitif yansıdığını belirtiyor. Halka arzlara yoğun ilginin şirketler ve yatırımcılar cephesinde hala devam ettiğini söyleyen Mehmet Bilal Bircan; 2024’ün tamamında toplam halka arz büyüklüğünün 110-130 milyar TL bandında gerçekleşebileceği tahmininde de bulunuyor. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş; 2022’de 58 milyon dolar olan şirket başına ortalama halka arz büyüklüğünün 2024’te şirket başına 74 milyon dolara yükseldiği bilgisini veriyor. Demirtaş, “Genel olarak faizler yükselirken yerli ve yabancı kredi kaynağının azalması, yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı olan şirketlerin, sermaye ve hisse senedi piyasalarına ilgisinin artmasına neden oluyor” diyor. Cemal Demirtaş’a göre; önümüzdeki dönemde enflasyonun düşüş sürecinde yabancı yatırımcı ilgisinin de artmasıyla halka arzlara ilgi hem yatırımcı hem de şirketler açısından artmaya devam edecek.

PEKİ YA HİSSE PERFORMANSLARI?

Halka arz piyasasındaki ivmenin yılın kalanında da devam edeceği öngörülse de yatırımcılar açısından dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. Halka arz sayılarında artış sürerken burada hisselerin gösterdiği performans, oldukça önemli bir kriter. Hazırladığımız tablolarda; hem 2023’te hem de 2024’ün ilk beş ayında gerçekleşen halka arzlara ilişkin detayları görebilir, bu hisselerin halka arz fiyatına göre 4 Haziran 2024 piyasa kapanışı itibarıyla elde ettikleri getiri oranlarını inceleyebilirsiniz.

YÜZLERİ GÜLDÜRENLER

Tablolarımıza göre; son iki yılda halka açılan toplam 74 şirketten 4 Haziran itibarıyla henüz işlem görmeye başlamayan Yiğit Akü ve Horoz Lojistik’i dışarıda tuttuğumuzda kalan 72 şirketin 25’inde kazanç yüzde 100’ün, 12’sinde kazanç yüzde 200’ün üzerinde bulunuyor. 2023’te halka arz olan şirketler arasında 18 Ocak 2023-4 Haziran 2024 itibarıyla elde ettiği yüzde 684’lük getiriyle Astor Enerji yatırımcılarına en çok kazandıran halka arz hissesi. Onu yüzde 444’lük getiriyle Tapdi Oksijen Özel Sağlık izliyor. Halka arz edildikleri tarihlerden itibaren 4 Haziran kapanışına göre bakıldığında; Forte Bilgi Teknolojileri, Tarkim ve CVK Madencilik yüzde 300’ün, Reeder Teknoloji, Katılımevim, Bülbüloğlu Vinç, 1000 Yatırımlar Holding, Graintürk Tarım ve Agrotech de yüzde 200’ün üzerinde getiri sağlamış durumda.

2024’te halka açılan 20 şirket içinde 4 Haziran itibarıyla 18 şirket işlem görüyor. Bu 18 şirket içinde getiride ilk sırada yüzde 212,5’lik getiriyle Altınay Savunma var. Şirketin 16 Mayıs’ta işlem görmeye başladığı düşünüldüğünde bu getiriye bir aydan daha az bir zaman içinde ulaşması dikkat çekici.

Getirisi yüzde 100’ün üzerinde olan üç şirket ise 13 Şubat’ta işlem görmeye başlayan Pasifik Donanım ve Yazılım, 29 Şubat’ta işlem görmeye başlayan Alves Kablo ve 21 Mart’ta işlem görmeye başlayan Odine Solutions Teknoloji.

YATIRIMCILARINA KAYBETTİRENLER

Bu noktada madalyonun diğer tarafına bakmak önem arz ediyor. 4 Haziran kapanışı itibarıyla; 2023’te borsaya kote olmuş 54 şirketten dördünün, 2024’te borsada işlem görmeye başlamış 18 şirketten beşinin halka arz fiyatına göre geride olduğu ve yatırımcılarına kaybettirdiği görülüyor.

2023’teki 54 şirket içinde yatırımcısına kaybettiren dört hisse; ebebek, Bien Yapı, ÇATES Elektrik Üretim ve Avrupakent GYO. Bu yılki halka arzlar içinde ise Koç Metalurji, Oba Makarnacılık, Rönesans Gayrimenkul Yatırım, Koton Mağazacılık ve Lila Kâğıt yatırımcılarına zarar ettiren hisseler olarak sıralanıyor.

ENFLASYONA VE MEVDUATA GÖRE TABLO

Hisse getirilerini analiz ederken karşılaştırma ölçütü olarak yıllık enflasyon oranına da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yüksek enflasyon ortamında yatırımcıların tasarruf edebilmesi, birikim yapabilmesi ve birikimini koruyabilmesi için enflasyonun üzerinde getiri sağlayan yatırım araçlarını tercih etmesi önemli. Yoksa reel olarak bir getiriden söz edebilmek mümkün olmuyor.

Son açıklanan 2024 Haziran verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 75,45 olarak gerçekleştiği göz önüne alındığında ve tablolar da bu açıdan incelendiğinde; 2023’te borsaya gelen 54 şirketten sadece 26’sının enflasyonun üzerinde getiri sağladığı görülüyor. Bu arada bu 54 şirketten 40’ının işlem görme süresinin bir yıldan az olduğu notunu da düşelim.

2024’e geldiğimizde 2024’ün ilk beş ayındaki enflasyonun yüzde 22,72 olduğu düşünüldüğünde, 18 şirketten sadece yedisinin yüzde 22,72’lik beş aylık enflasyondan daha fazla kazandırdığı görülüyor. Yıllık enflasyona göre kıyaslandığında enflasyon üstü getiri sağlayan şirket sayısı dörde düşüyor.

Duruma bir de ortalama getirisi yüzde 50’lerde olan mevduat açısından bakalım: 2023’te halka arz olan 54 şirketten 23’ünün, 2024’teki 18 şirketten 12’sinin yüzde 50’nin altında getiri sunduğu görülüyor. Burada borsaya kote olunan tarihlerin göz önünde bulundurulmasında fayda olduğunu da bir kez daha hatırlatalım.

“2024’TE DURUM DEĞİŞTİ”

BİST-Halka Arz Endeksi, 2023’ün başından yıl için zirvesini gördüğü 25 Eylül 2023’e kadarki süreçte yüzde 112 yükselmiş, yılın son aylarında düşüşe geçerek yılı yüzde 62 getiriyle kapatmıştı. 2024 başından, şu ana kadarki zirvesini gördüğü 26 Şubat’a kadarki süreçte yani 1,5 ay gibi kısa bir sürede yüzde 48 getiri elde eden BİST-Halka Arz Endeksi’nin 2024 başından 4 Haziran’a kadarki getirisi ise yüzde 15’lere gerilemiş durumda.

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, 2023’te sadece halka arzlara giren ve sadece halka arzdan hisse alan bir yatırımcının kazancının yüzde 100’ün üzerine çıktığını aktarıyor. BİST-Halka Arz Endeksi’nin 2024’teki getirisinin yüzde 15’lerde kalmasında ise bu yılki halka arzlardan beşinin hisse getirisinin negatif olmasının etkisinin yüksek olduğu yorumunu yapan Atılal; şöyle devam ediyor:

“2023’te yatırımcıların bin TL altında meblağlarla yaptıkları halka arz hisseleri getiri olarak enflasyonu ve mevduatı yener konumdaydı. Ancak şimdi durum değişti. Şirketler finansman açısından düşük maliyetle rahatlarken negatif getirilerden dolayı talep kısmında eskisi gibi halka arz olan hisselerde 3-4x görmüyoruz.

2024’teki halka arzların büyük çoğunluğunun getirisi yüzde 50 bandındaki mevduatla karşılaştırıldığında da yetersiz kaldı. 2024’te arz büyüklüğü en büyük altı şirketten beşinin getirisinin negatif olması küçük yatırımcıyı dikkatli davranmaya yöneltiyor.

Çünkü bu beş hissenin bir anda dip olması, küçük yatırımcıların bu hisseleri satamamasına da neden oldu. ‘Halka arz rüzgârı tam terse döndü’ diyemeyiz ama artık yatırımcılar özellikle küçük yatırımcılar tedirgin, seçici, eski iştahları yok ve uzak durma eğilimindeler.”

KAYBI ARTIRAN UNSURLAR

Yatırımcıların yüksek enflasyonda reel getiri arayışı sürüyor. Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Metin Beycan; son dönemde portföy çeşitlendirmelerinde faize dayalı enstrümanların ağırlığının arttığına dikkat çekiyor. Beycan; “2023 sonundan itibaren yükselen mevduat faizleri, halka arzlarda adetsel olarak düşük dağıtım gerçekleşmesi ve halka arz büyüklüklerinin görece 2023’e göre yüksek olması, bu yıl bazı hisselerde daha önce halka açıldıktan sonra gerçekleşen borsa fiyat performansının altında piyasa fiyatlamasına neden oldu” diyor.

Halka arz olan şirketlerin paylarına talep gösteren yatırımcıların, yeni halka arzlara girmek için mevcut halka arzlardan kendilerine gelen lotları sattıklarına ve bu tutarlarla yeni halka arzlara katıldıklarına dikkat çeken Metin Beycan; bunun da yeni halka arz olan şirketlerin fiyatlarındaki kaybı hızlandırdığına işaret ediyor. Hisse performanslarında önceki dönemlere göre daha sınırlı pozitif gerçekleşmeler olsa da yatırımcı ilgisinin ve bazı örneklerde fiyat performansının yüksek seyretmeye devam ettiği de görülüyor. Şirketlerin ucuz finansmana ulaşmada yaşadıkları zorlukların bu yıl da devam etmesini bekleyen Metin Beycan’a göre; halka arzlar, ucuz finansman yolu sunduğu için şirketlerin halka arz başvuruları da devam edecek.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tablolarımızda da görebileceğiniz gibi, halka arz olmak için adım atmış yaklaşık 80 şirket var ve bu sayı her geçen gün artmaya da devam ediyor. Uzmanların halka arzların süreceğine yönelik hemfikir olduğu da görülüyor. Peki, yatırımcılar açısından nasıl bir tablo söz konusu? Halka arz olan şirketlerin ilk işlem görmeye başladıklarında bir süre tavan fiyattan işlem görmeleri getiri anlamında yatırımcıyı cezbetse de halka arz olan şirket hisselerini almadan önce bazı noktaların göz önünde bulundurulması da önem arz ediyor.

Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş; “Ne yazık ki halka arzlarda profesyonel yatırımcıların dahi halka arz edilen şirketleri temel açıdan detaylı incelemeden talep girdiklerini ve ‘nasıl olsa bir-iki tavan yapar’ mantığıyla hareket edildiğini gözlemledik” diyor. Yatırımcıların halka arz izahnamesini ve fiyat tespit raporunu mutlaka okumaları gerektiğinin altını çizen Demirtaş’a göre yatırımcılar; halka arzlarda kısa yoldan para kazanma hayali kurmak yerine, kendilerine ‘nasıl bir şirkete ortak olmak istiyorum?’ sorusunu sormalı.

FİNANSMANI NE AMAÇLA KULLANACAK?

Halka arzların yatırımcılara sunduğu kârlılık devam ettiği sürece yatırımcıların da halka arzlara ilgisinin süreceğini öngören İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer; 2024’te de enflasyonist ortamın ve kredi faizlerinde güncel yüksek seviyelerin korunduğu bir senaryoda halka arzlara talebin artarak devam etmesini bekliyor.

Seda Yalçınkaya Özer; yatırımcıların yeni bir halka arzda, şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki itibarına, ortaklık yapısına, yönetim kadrosuna, misyonuna, vizyonuna ve halka arz sonucu elde edilecek finansmanı nerede, ne amaçla kullanacağına dikkat etmesi gerektiği görüşünde. Seda Yalçınkaya Özer; yatırımcıların vizyonuna ve hedeflerine uymayan, günümüzdeki ve gelecekteki performansına güven duymadığı şirketlere yatırım yapmalarını önermiyor.

PAY FİYATINDA HANGİ GEREKÇELER ETKİLİ?

Finansal okuryazarlığın öneminin daha da ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. İnfo Yatırım Kurumsal Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Güler; halka arzların yapılarının, yatırım yapılacak şirketin fiyat tespit raporundaki ileriye dönük projeksiyonlarının, fonun kullanım kalemlerinin, izahnamedeki bilgilerin yatırımcıların kararlarını şekillendirdiğini kaydediyor. Güler, yatırımcılara önerilerini şöyle sıralıyor:

“Şirketlerin halka arz sonrası gelişimini orta-uzun vadede takip ederek değerlendirmek adına şirketlerin özel durum açıklamalarıyla birlikte varsayımlarına ve fon kullanımlarına ilişkin raporları, halka arz öncesi hedef ve planlamalara uyum noktasında takip edilmeli. Payları yeni halka açılmış şirketin halka arzdan gelen kaynaklarını nerede kullandığını, piyasa dinamiklerinin hisse performansını nasıl etkilediğini, hangi gerekçelerin pay fiyatında etkili olduğunu ve finansalların şirketin fiyatlamasına etki edip etmediğini görmek açısından bu değerlendirmeyi yapmak önem arz ediyor.”

“BİST’te likidite ihtiyacının artması rasyonel fiyat oluşumunu engelliyor”



İBRAHİM ÇETİN / ALB YATIRIM GENEL MÜDÜRÜ

“FARKLI YATIRIM ENSTRÜMANLARINA GEÇİŞ” 2023’ün son çeyreği ve 2024 itibarıyla artan mevduat faizleri piyasadaki likiditenin önemli kısmının BİST’ten farklı yatırım enstrümanlarına geçmesine neden oldu. Şirketler artan bu fonlama maliyetlerinden dolayı halka arzları eskisinden daha fazla önemsiyor ancak yatırımcılar açısından son dönemlerdeki halka arz performansının beklentileri karşılayamaması yeni halka arzlara yönelik talepte azalmaya neden oldu. Son dört yılda önemli sayıda şirketin kote olmasıyla BİST’te likidite ihtiyacı da arttı. Yeni halka arzların da katılmasıyla işlem hacmindeki dağılımlar daha da düşüş gösteriyor ve bu durum rasyonel fiyat oluşumunun önüne geçiyor.

“BU YIL REKORLAR GÖRMEYEBİLİRİZ” 2024’ün 2023 yılı gibi halka arzlarda rekorların görülebileceği bir yıl olacağını düşünmüyorum. Risksiz getiri oranlarının yükselmesi ve alternatif getiri araçlarının artması, halka arzlara talebin azalmasında en önemli etkiye sahip. Gelecek dönemde halka arz popülasyonunun tekrar yaşanması için alternatif getiri araçlarının azalması ve piyasada yeni halka arzları kolayca sübvanse edebilecek likiditenin bulunması gerekecek.

“‘BİRİKTİRİLMEYE DEĞER’ ŞİRKETLER” 2024’te görece yüksek getiri sağlayan halka arz şirketlerinin spesifik ve niş işler ile ilgilenen, yatırımcıların gözünde ‘biriktirilmeye değer’ şirketler oldukları görülüyor. Likidite ve piyasa risklerinin mevcut durumu göz önüne alındığında, 2024’ün devamında da bu bakış açısının işlerlik kazanacağı söylenilebilir.

“DBE Enerji’nin arzını sermaye artırımıyla gerçekleştireceğiz”

MEHMET TAHA PINAR / DBE HOLDİNG YKB

“Türkiye’nin ilk GES’ini kurduğumuz iştirakimiz DBE Enerji’nin bu yıl içinde arzını tamamlamayı planlıyoruz. Hedefimiz; halka arzı yüzde 25-35 arasında sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirmek. Elde edilecek sermayenin doğrudan yatırıma dönüştürülmesi hedefiyle halka arzı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştireceğiz. Halka arzın büyüklüğünün, arz sürecine kadar büyüteceğimiz yatırımlarla ve süreç içinde alacağımız tesislerle birlikte 1,5-2,5 milyar TL bandında olmasını bekliyoruz. Halka arzla yeni GES ve buna entegre elektrik depolama santrali yatırımlarımızı büyüteceğiz. Elektrikli araç şarj istasyonu şirketimiz GIO ile de Türkiye’de ve globalde yeni yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Elektrik depolama alanında planladığımız ilave yatırımlar da teknolojide yarattığımız inovasyonla yeni modelleri de büyütmemize olanak sağlayacak.”

“Kurulu güç kapasitemizi 2027’de 1.200 MW’a çıkaracağız”

MUSTAFA KEMAL GÜNGÖR / AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ GM

"Halka arzla şirket değerinin belirlenmesini, şirketin bilinirliğinin ve tanınırlığının artmasını, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanmasını, gelecekteki büyümemizi finanse etmek için sermaye piyasası araçları ihracıyla banka dışı finansman imkânlarının daha etkin kullanılmasına zemin hazırlanmasını ve kurumsal kimliğimizin güçlendirilmesini amaçladık. Büyüme amaçlı yatırım programımız sürüyor ve önümüzdeki dönemde önceliğimiz bu yatırım programını tamamlamak. Önümüzdeki dönemde hibrit GES, RES kapasite artışı ve depolamalı elektrik üretim tesis yatırımlarına odaklandık. Mevcut 699 MW olan kurulu güç kapasitemizin bu yatırımların tamamlanmasıyla 2027 yılı sonunda 1.200 MW’a çıkarılmasını hedefliyoruz.”

“Yatırımlarımızın tamamlanması ölçeğimizi büyütecek”

TARIK AKBAŞ / EKOS ELECTRİC YÖNETİM KURULU BAŞKANI

“Halka arz gelirlerimizle kapasite artışı yönünde yatırımlar planladık. Ürün portföyümüze dağıtım transformatörü imalatını ekledik. 2024 ikinci çeyrekte faaliyete geçirmeyi hedeflediğimiz trafo fabrikamızın ilk yatırımını gerçekleştirdik. 2024 ilk çeyrek itibarıyla yeni fabrikamızda anahtarlama ekipmanları ve koruma kumanda pano üretimlerinin kapasite artışları ve alçak gerilim güç panosu üretimimize başladık. Yenilenebilir enerji projelerine özel tasarlanan elektrik teçhizat ve entegre çözüm üretim hatları için yeni fabrika yatırımı planladık. Fabrikanın ilk fazının 2025 başında faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Ayrıca Balıkesir ve çevre illerinde 150 noktaya elektrikli araç şarj istasyonu kurmayı planlıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında enerji depolamalı RES ve GES kurulması amacıyla da girişimlerimiz sürüyor. Yatırımlarımızın tamamlanmasının ölçeğimizi büyüteceğine ve şirketimize pozitif ivme kazandıracağına inanıyoruz.”

“Hedefimiz, global bir teknoloji şirketi olmak”

ALPER TUNGA BURAK / ODİNE CEO’SU

“Hedefimiz, global bir teknoloji şirketi olmak. Yurt dışında büyümek için de satış ve pazarlama dahil önemli yatırımlara ihtiyaç var. İşte bu amaçla 2022 son çeyrekte halka açılmaya karar verdik. Halka arzdan elde edilen gelirin yüzde 52,5 ila 62,5’ini global pazarlardaki büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kullanmayı hedefliyoruz. Kaynağın yüzde 30 ila 40’ını işletme sermayesi olarak değerlendirecek, geri kalanını ileri teknolojiler içeren yenilikçi projelerin tamamlanmasına ayıracağız. Bu gelir, uluslararası pazarlarda bize güç katacak ve mevcut müşterilerimiz ile yeni pazarlarda büyümemizi hızlandıracak. 20 yılı aşkın deneyim ve kendi geliştirdiğimiz ürün yelpazemizle global bir teknoloji şirketi olarak ismimizi daha fazla duyurmayı ve paydaşlarımıza değer yaratmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”

“Yenilenebilir enerjide yurt dışında da aktif olacağız”

TAŞKIN KIZILOK / IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ GM

“Yüksek kâr marjı ile üretim yapıyor, büyürken de kâr odağımızı koruyoruz. Türkiye’de toplam kurulu gücü 388 MW olan dokuz HES’imizin yanı sıra yeni yatırımlarla büyümeyi hedefliyoruz. Halen yatırımı süren 136 MWm kapasiteli Hatay Erzin-2 YEKA GES ile izin süreçleri süren 61 MWm Bağıştaş Hibrit GES projelerimize odaklandık. Ön lisansları alınmış depolamalı RES ve GES yatırımlarıyla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Bu yatırımlar da dikkate alındığında 2026 sonu itibarıyla toplamda işletme ve yatırım sürecindeki lisanslı proje portföyünde yaklaşık 1.200 MW’a ulaşmayı hedefliyoruz. Son olarak İtalyan Eterna Green S.r.l.’in yüzde 100 hissesini devraldık. Bu sayede güçlü bir portföy oluşturacak ve yenilenebilir enerji alanındaki yetkinliğimizi yurt dışında farklı ülkelere yaymak için çalışmaya devam edeceğiz.”

“Globalleşme odağıyla ve yeni yatırımlarla büyüyeceğiz”

DR. A. BÜLENT SABUNCU / KOTON CEO’SU

“Halka arz gelirlerini ve mevcut güçlü nakit akışımızı yurt içi-yurt dışı büyüme planlarımızı desteklemek ve yeni yatırımlar için kullanmayı planlıyoruz. Yeni mağaza açılışları gerçekleştirmeye, bilgi teknolojilerine yönelik geliştirmelerle online ekosistemimizi büyütmeye ve sürdürülebilirlik politikamızı destekleyen teknolojilerin kullanılmasını sağlayacak yatırımlara odaklanıyoruz. 2023’te 17,2 milyar TL ciroya ulaştık. Şu an yüzde 34,5 olan yurt dışının toplam ciro içindeki payını yüzde 35’in üzerine taşımak istiyoruz. Orta vadede ağırlıklı yurt dışında olmak üzere 130-150 mağaza açacağız. Üç yılda e-ticaretin toplam satış gelirlerimiz içindeki payını mevcuttaki yüzde 10,7’den yüzde 15-20’lere ulaştırmayı planlıyoruz. Temettü dağıtımı finansal ve yatırım odaklı gelişmelere göre şekillenecek ama kâr dağıtım politikamız çerçevesinde dağıtılabilir net dönem kârının en az yüzde 20’sini pay sahiplerine dağıtmayı hedefliyoruz. Sağlıklı ve sağlam bilançoya ve sürdürülebilir şekilde kârlı büyüme performansına sahip bir şirket olarak halka arzın sağladığı finansal güçle globalleşme hedeflerimize doğru ilerliyoruz.”