Düşük değerlemelerin uzun süredir cazip kıldığı banka hisselerinde yabancı girişiyle yukarı yönlü trend başladı.

Ancak baskı altındaki net faiz marjı, kredilerdeki yavaşlama, varlık kalitesindeki belirsizlik ve makro volatiliteler risk oluşturuyor. Bu süreçte en çok Garanti BBVA ve YKB öneriliyor.

Borsa İstanbul’da (BİST), ikinci çeyrek bilanço dönemi tamamlandı. Biz de bankaların bilanço sonuçlarını ve banka hisselerindeki son durumu araştırdık.

Tablomuzda yıllık bazda karşılaştırmalı şekilde yer alan 20 önemli bankanın aktifler, mevduat, krediler ve net kâr rasyolarındaki 2021 yılı ilk altı aylık sonuçlarını inceleyebilirsiniz.

Ayrıca beş önemli aracı kurumun banka hisselerindeki önerilerini ve hedef fiyatlarını da görebilirsiniz. Beş kurumun ‘alım’ önerdiği bankalar ise Garanti BBVA ve Yapı Kredi (YKB) olarak sıralanıyor.

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