Emlak Konut (EKGYO) 3. çeyrek satış rakamlarını duyurdu

Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak – 30 Eylül 2025 tarihleri itibarıyla, toplam 57.043.875.753 TL (KDV Hariç), brüt 586.051 m² satış alanına sahip, 4.832 adet bağımsız bölümün ön satışı tamamlanmıştır; bu satışlardan 46 adedi (KDV Hariç 765.678.328 TL değerinde) yabancı ülke vatandaşlarına yapılmıştır.

Bu sonuçlar, şirketimizin 2025 yılı yıllık satış hedefinin %74'üne ulaşarak başarılı seyrini sürdürdüğünü göstermektedir ve şirketimizin sektördeki öncü konumunu ve marka gücünü pekiştirmektedir. Belirlediğimiz hedeflere ulaşma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz.

Diğer taraftan, gayrimenkul satış süreci dinamik bir süreç olduğundan, müşterinin sözleşmeden cayma veya dönme hakkını kullandığı durumlar ile sözleşme hükümleri çerçevesinde satıcı tarafından sözleşmenin feshi nedenlerine bağlı olarak yukarıda verilen rakamlarda kısmi değişimler olabilir.

