Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 7 şirket (13-17 Ekim)

Borsada geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi açıklaması yapan şirketler şöyle:
1 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)
Şirket 10 Ekim tarihli açıklamasını revize ederek yeniden yayınladı
Şirketimiz tarafından 10.10.2025 tarihli özel durum açıklamamızda, yurt içinde yerleşik bir müşteri ile yapılan arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesine ilişkin Türk Lirası (TL) karşılığı tutar sehven yanlış paylaşılmıştır. Söz konusu açıklamada belirtilen, KDV hariç 2.974.771,80USD(İkiMilyonDokuzYüzYetmişDörtBinYediYüzYetmişBirAmerikanDolarıSeksenSent) tutarındaki sözleşmenin doğru TL karşılığı sözleşme imza tarihi itibarıyla TCMB USD/TL döviz alış kuru üzerinden KDV hariç toplam 123.865.928,03 TL'dir.
Projenin 2026 yılının son çeyreği sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
2 ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, ihracat faaliyetlerini artırma çalışmaları kapsamında, Azerbaycan'ın önde gelen firmalarından Azersun Holding'e bağlı Bazar Store market zincirleri ile kefir ve peynir ürünlerinin satışına ilişkin bir anlaşma imzalamıştır.
Yapılan anlaşma kapsamında, Şirketimiz ürünlerinin Azerbaycan genelinde faaliyet gösteren Bazar Store market zincirlerinde satışına başlanacaktır. Bu anlaşmanın, Şirketimizin ihracat hacmine ve cirosuna olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
Şirketimiz, ihracat faaliyetlerini artırmaya yönelik benzer iş birlikleri geliştirme yönündeki çalışmalarını sürdürmektedir.
3 KUZEY BORU A.Ş. (KBORU)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçinde yerleşik bir firma arasında 248.960.509,00 TL (KDV Dahil) tutarında CTP boru satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu borular, Hatay/Reyhanlı ve Kahramanmaraş/Kılavuzlu bölgelerindeki sulama projelerinde kullanılacaktır. Teslimatların 2025 Aralık ayı itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır. Bu sözleşmenin 2025 yılı finansal tablolarımıza olumlu yansıması beklenmektedir.
4 ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ODINE)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen mobil operatörlerinden Cell C ile, yapay zekâ (AI) destekli kesintisiz bağlantı teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin
müşteri gereksinimlerine uygunluğunun test edilmesine yönelik bir çalışma yürütülmesi konusunda mutabakata varmıştır.
Söz konusu iş birliği kapsamında, OdineLabs tarafından geliştirilen yapay zekâ tabanlı çözüm, Cell C'nin dolaşım hizmetlerinde kullandığı mobil operatör ağlarında bağlantı
sürekliliğini artırma olanaklarını keşfetmeyi ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu proje, Şirketimizin danışmanlık, sistem entegrasyonu ve yapay zekâ destekli ürün geliştirme alanlarındaki uzmanlığını Güney Afrika pazarına taşıyarak, bölgedeki ağ
altyapılarının daha çevik, verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
5 EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş. (EKOS)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, Cezayir'de yerleşik bir müşteri ile 15 set Kompakt Transformatör Merkezi (E-House) üretimi kapsamında Orta Gerilim Gaz İzoleli Anahtarlama Ekipmanları ve Koruma Kumanda Panoları üretim ve tedarik işleri kapsamında 3.350.000 EUR ve 50.444.400 DZD (Cezayir Dinarı) olmak üzere toplam 3.683.472,60 EUR tutarında sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli güncel kurla toplam 153.673.003,43 TL 'dir (TCMB alış kuru alınmıştır).
6 MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., yurt dışı yerleşik bir şirketten bugün (15.10.2025) kırma eleme tesisi siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı 2.210.000 (İkiMilyonİkiYüzOnBin) EUR'dur.