Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 7 şirket (13-17 Ekim)

Açıklama şöyle:

Şirketimiz, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin önde gelen mobil operatörlerinden Cell C ile, yapay zekâ (AI) destekli kesintisiz bağlantı teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin

müşteri gereksinimlerine uygunluğunun test edilmesine yönelik bir çalışma yürütülmesi konusunda mutabakata varmıştır.

Söz konusu iş birliği kapsamında, OdineLabs tarafından geliştirilen yapay zekâ tabanlı çözüm, Cell C'nin dolaşım hizmetlerinde kullandığı mobil operatör ağlarında bağlantı

sürekliliğini artırma olanaklarını keşfetmeyi ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu proje, Şirketimizin danışmanlık, sistem entegrasyonu ve yapay zekâ destekli ürün geliştirme alanlarındaki uzmanlığını Güney Afrika pazarına taşıyarak, bölgedeki ağ

altyapılarının daha çevik, verimli ve sürdürülebilir hale getirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.