'Seyahat süresini 26 dakikadan 18'e indirdik, 401 milyon lira tasarruf sağladık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün Elmalı Şehir Geçişi, Elmalı-Finike Yolu (Elmalı-Avlanbeli arası) Açılış Töreni ve Elmalı-Finike Yolu (Avlanbeli-Finike arası) Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, temmuz ayında Antalya-Alanya Otoyolu'nun temelini attıklarını, Demre Yat Limanı'nı hizmete açtıklarını hatırlattı.

Elmalı'da iki büyük müjdeyle halkın karşısında olduklarını belirten Uraloğlu, Elmalı Şehir Geçişi ve Elmalı-Finike Yolu'nun Elmalı-Avlanbeli kesiminin açılışını yapıp Avlanbeli-Finike kesiminin de çalışmalarını başlatacaklarını söyledi.

Kara yolunun, yük ve yolcu taşımacılığında sunduğu esneklik, aktarmasız ulaşım imkanı ve yüklerin hızlı taşınması gibi avantajlarla lojistik sistemin ana damarını oluşturduğunu dile getiren Uraloğlu, "Son 23 yılda, kara yolu altyapımıza yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi adeta yeniden inşa ettik. Ülkemizin dört bir yanını yüksek standartlı ulaşım sistemleriyle yollarıyla donattık. 2002 yılında sadece 6 bin 101 kilometre uzunluğunda bölünmüş yolumuz varken, bugün 29 bin 926 kilometreye çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 796 kilometreye yükselttik. Sadece 6 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlanırken, bugün 77 ilimizi bölünmüş yol konforuyla tanıştırdık ve birbirine bağlamış olduk." diye konuştu.

"Seyahat süresini 26 dakikadan 18 dakikaya indirdik"

Uraloğlu, Antalya'nın özellikle meyve yetiştiriciliği ve seracılık faaliyetlerinde önemli merkezleri arasında yer alan Korkuteli ve Elmalı ilçeleri ile yüksek turizm kapasitesiyle öne çıkan Finike ve sahil kesimindeki diğer merkezler arasında çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Açılışı gerçekleştirilecek toplam 29 kilometre uzunluğundaki güzergahın, 7 kilometrelik Elmalı Şehir Geçişi ve 22 kilometrelik Elmalı-Avlanbeli kesimini kapsadığını anlatan Uraloğlu, "Bitümlü sıcak karışım kaplamalı, 2 geliş 2 gidiş şeritli olmak üzere toplam 4 şeritli yol standardında inşa ettik. Seyahat süresini 26 dakikadan 18 dakikaya indirdik. Bu projeyle zamandan 307 milyon lira, akaryakıttan 94 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 401 milyon lira tasarruf sağlamış olduk. 5 bin 717 ton karbon salımını azaltarak Elmalı'nın tertemiz doğasına da bu anlamda katkı sağladık." bilgisini verdi.

Ayrıca Elmalı-Finike Yolu'nun Avlanbeli-Finike arasındaki 31 kilometrelik kesiminin de temelini atarak yapım çalışmalarını başlatacaklarına işaret eden Uraloğlu, "Bu kesimi de tamamladığımızda, Elmalı-Finike arasında 60 kilometrelik modern bir bölünmüş yol ağını da tesis etmiş olacağız. Buranın yapım çalışmaları da bittiğinde, Elmalı-Finike Yolu'nun tamamında seyahat süresini 53 dakikadan yaklaşık 35 dakikaya düşürmüş olacağız. Zamandan 429 milyon lira, akaryakıttan 135 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 564 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salımını da 8 bin 223 ton azaltmış olacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu yollar bölgenin tarımına, ticaretine ve turizmine can suyu olacak kalkınma hamleleridir"

Bakan Uraloğlu, bu proje ile Türkiye'nin en önemli turizm ve sebze-meyve üretim merkezlerinden iç kesimlere daha hızlı ve konforlu bir ulaşım ve nakliye koridoru oluşturduklarını, İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında da en kısa ulaşım imkanını böylece tesis etmiş olduklarını dile getirdi.

Böylece çiftçinin ürünlerini, esnafın emeğini, turizmcinin misafirperverliğini daha geniş pazarlara ulaştıracaklarını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Elmalı'nın bereketli topraklarını, Finike'nin turizm potansiyeliyle buluşturan bu yollar sadece birer ulaşım projesi değil aynı zamanda bölgenin tarımına, ticaretine ve turizmine can suyu olacak kalkınma hamleleridir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizi sürdürüyoruz."

"İnşa ettiğimiz yollarla tüm sektörlere güçlü bir altyapı sunuyoruz"

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de projeyle Antalya şehir merkezine uğramaksızın gerçekleştirilecek bu bağlantının hem sahil kesimindeki turizm faaliyetleri hem de bölge ekonomisinin temel unsurlarından tarımsal üretimi ve lojistik imkanları artıracağını söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin her noktasında inşa ettikleri yollarla sanayiden tarıma, turizmden ticarete tüm sektörlere güçlü bir altyapı sunduklarına işaret eden Gülşen, "Şehirlerimizin gelişmesini, üretimin artmasını ve bölgelerimizin birbirine daha sıkı bağlanmasını sağlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Yalnız Mahallesi'ndeki Elmalı-Finike Yolu (Avlanbeli-Finike arası) Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı yapıldı.

Bakan Uraloğlu'nun "Hayırlı uğurlu olsun." ifadesinin ardından butonlara basılarak, yolun temeline ilk beton döküldü. Daha sonra Uraloğlu ve protokol üyelerince dualar eşliğinde Elmalı Şehir Geçişi, Elmalı-Finike Yolu'nun (Elmalı-Avlanbeli arası) açılışı yapıldı.