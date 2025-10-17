New York Post'un haberine göre Kuzey Carolina’da, 1960’ların Uzay Yarışı döneminden kalma bir NASA tesisi, 30 milyon dolara satışa çıkarıldı. 192 dönümlük bu dev kampüs 1960'larda ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki rekabetin zirve yaptığı yıllarda inşa edilmiş. Tesis, o dönem “Rosman Uydu İzleme İstasyonu” adıyla biliniyordu. NASA burada uzaydaki uydulardan veri topluyor, iletişim sağlıyor ve hatta Dünya’nın uzaydan çekilen ilk görüntülerinden bazılarını kaydediyordu. Daha sonra üs, Soğuk Savaş yıllarında ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından gizli uydu iletişimi için kullanıldı.

NASA ve NSA gibi kurumlar kampüse 240 milyon dolardan fazla altyapı yatırımı yaptı. New York Post'a göre harcanan tutar bugün hesaplandığında yaklaşık 2,7 milyar dolara denk geliyor. Ancak tesis yıllar sonra 30 milyon dolar bedelle alıcı bekliyor.

Tesisin bulunduğu bölge, Transylvania County’deki Pisgah Ulusal Ormanı içinde yer alıyor. 500 bin dönümlük ormanla çevrili 192 dönümlük kampüste dev radyo teleskopları, laboratuvarlar, veri merkezleri, 25 optik teleskop, bir planetaryum, kütüphane, sergi salonları, yemekhane ve personel yurtları bulunuyor.

1960’larda inşa edilen devasa antenler bugün hâlâ ayakta. Ancak üs artık bir araştırma merkezi olmaktan daha farklı bir fonksiyona sahip. 1999 yılında Pisgah Astronomical Research Institute (PARI) adlı sivil bir bilim kuruluşu tarafından devralındı ve yeniden canlandırıldı. PARI, yıllardır bu alanı STEM eğitimi, uzaktan gözlem programları, veri arşivleme ve bilim kampları için kullanıyor.

YATIRIMCILARIN İLGİSİ BÜYÜK

NAI Piedmont Triad şirketinden Robbie Perkins, “Böyle bir mülkü bir daha görmemiz imkânsız” diyor. Perkins, dünyanın dört bir yanından yatırımcıların ilgi gösterdiğini ancak isim açıklayamayacağını belirtiyor. Olası alıcıların, PARI Yönetim Kurulu ve Kuzey Carolina Başsavcılığı tarafından onay alması gerekiyor.

Bir zamanlar Soğuk Savaş’ın gölgesinde gizli veriler toplayan bu üs bugün bir bilim merkezi. Fakat satış gerçekleşirse tesisin geleceği yeniden şekillenecek. İlan için tıklayın