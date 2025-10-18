ARA
DOLAR
41,90
0,14%
DOLAR
EURO
48,82
-0,17%
EURO
GRAM ALTIN
5725,11
-1,63%
GRAM ALTIN
BIST 100
10208,76
-1,56%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 2 şirket

Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 2 şirket

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 2 şirket bulunuyor.


Son Güncellenme:
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 2 şirket

Borsa İstanbul'da 20-24 Ekim haftasında temettü dağıtması genel kurul onayıyla kesinleşmiş 2 şirket var.

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)
Şirket 4 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0326064 TL, net 0,0277152 TL temettü açıklamıştı. Üçüncü taksit olarak net 0,0069288 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Ekim, ödeme tarihi ise 24 Ekim. Son taksit Aralık'ta.

MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MSGYO)
Şirket pay başına net 0,1472899 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Ekim, ödeme tarihi 24 Ekim.

İlgili Haberler
Borsada 13 şirket cuma günü geri alım yaptığını duyurdu
Borsada 13 şirket cuma günü geri alım yaptığını duyurdu
Bu yıl yatırımcısına kazandıran sektör: Türk borsasının en değerli şirketi de listede
Bu yıl yatırımcısına kazandıran sektör: Türk borsasının en değerli şirketi de listede
İlginç ilan: Soğuk Savaş yıllarının gizemli mülkü satışa çıktı
İlginç ilan: Soğuk Savaş yıllarının gizemli mülkü satışa çıktı
Çekilişte milyonluk malikane kazandı ancak oturmak pek mümkün olmadı
Çekilişte milyonluk malikane kazandı ancak oturmak pek mümkün olmadı
BİM, Ford, Turkcell, Mavi, Türk Telekom: BIST 100 hisselerinin teknik analizi
BİM, Ford, Turkcell, Mavi, Türk Telekom: BIST 100 hisselerinin teknik analizi
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL