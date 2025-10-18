Borsa İstanbul'da 11 şirket, dün geri alım yaptığını duyurdu. İşte o şirketler:
1 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (JANTS)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 04.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 04.03.2025 tarihinde açıklanan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 17.10.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde 11.958 adet pay geri alınmıştır.
Gerçekleştirilen işlem sonucunda toplam geri alınan payların nominal değeri 373.745 TL (373.745 adet) olup, Sermayeye oranı %0,05339'dir.
2 ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz 17.10.2025 tarihinde 19,11 - 19,19 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 19,15 TL) 450.000 adet toplam nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirmiştir.
Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 1.500.000 adet olup, alınan paylar sonrasında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin sermayedeki payı %0,300 olmuştur.
3 MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz tarafından, 10/06/2025 tarihli yönetim kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında,
17/10/2025 tarihinde; Borsa İstanbul'da pay başına 38,80 TL – 39,00 TL fiyat aralığından (ortalama 38,9598 TL) toplam 14.509 TL nominal değerli MAVI B Grubu pay senedi geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 8.439.509 adet olup, bu payların sermayeye oranı yaklaşık %1,06'dır.
4 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin borsada işlem gören paylarına ilişkin olarak; son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ile pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla;
17.10.2025 tarihinde (bugün) 18,26 TL fiyatından 178.230 adet pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu BOBET payları 5.157.525 adede ulaşmıştır.
Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı %1,357243'dür.
5 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. (ORGE)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 27.05.2025 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerince onaylanan Pay Geri Alım Programı çerçevesinde 17.10.2025 (bugün) tarihinde 64,95 - 65,25 TL fiyat aralığından 30.000 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte 17.10.2025 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 457.171 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,571'e ulaşmıştır.
6 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)
Açıklama şöyle:
17.10.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,69 TL - 15,82 TL fiyat aralığından 21.793 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 17.10.2025 tarihi itibariyle %4,87'ye ulaşmıştır.
7 ENERYA ENERJİ A.Ş. (ENERY)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 06.10.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında;
17.10.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 9,24 TL - 9,33 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 9,294 TL) toplam 1.560.000 adet pay geri alınmıştır.
Şirketimizin 25.12.2023, 20.03.2025 ve 29.08.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu ENERY payları toplamı 270.609.686 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %3,0068)
8 AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş. (AHGAZ)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 29.08.2025 tarihli pay geri alım programına ilişkin Yönetim Kurulu kararı kapsamında;
17.10.2025 (bugün) tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde pay başına 24,68 TL – 25,08 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 24,936 TL) toplam 175.000 adet pay geri alınmıştır.
Şirketimizin 27.12.2023, 14.02.2025 ve 20.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu AHGAZ payları toplamı 47.013.569 adede ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,8082)
9 AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. (AKFYE)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 ve 28.08.2025 tarihli kararları kapsamında; 17.10.2025 tarihinde 95.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 12.832.787 adet payın sermayeye oranı %1,0721'dir.
10 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKFGY)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli kararı kapsamında; 17.10.2025 tarihinde 200.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 35.904.495 adet payın sermayeye oranı %0,9206'dır.
11 NET HOLDİNG A.Ş. (NTHOL)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin 05.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan "Pay Geri Alım Programı" kapsamında,
17.10.2025 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 42,78 - 43,00 TL fiyat aralığından 85.545 TL toplam nominal bedelli 3.674.933,22 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 17.10.2025 tarihi itibarıyla %8,06 sınırına ulaşmıştır.