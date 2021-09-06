Salgın endişeleri ve enflasyonist baskılar risk unsurları olarak gündemdeki yerini korurken, hisse piyasalarında dalgalı görünüm etkili oluyor.

BİST-100’de kısa vadede 1.470 üzerindeki kapanışların önemini koruduğu, risk iştahının endeksi desteklemeye devam etmesi halinde 1.490-1.510 ve 1.550’nin direnç olarak takip edileceği üzerinde duruluyor.

Eylül ayı, yurtdışı kaynaklı yoğun bir takvim içeriyor. ABD istihdam ve enflasyon verileri sonrası FED’in ne gibi bir politika izleyeceği, sadece kısa değil orta ve uzun vadeli yatırım kararlarının dahi gözden geçirilmesine neden olabilir.

Bu ortamda; FED’in çıkış stratejisi netleşmeden portföy dağılımında dengeli dağılımın risk açısından daha optimal olacağı önerisi devam ediyor. Hisse, TL mevduat ve altının ise portföyde daha ağırlıklı olarak yer alabileceği kaydediliyor.

PİYASA GÜNDEMİ

13 EYLÜL PAZARTESİ

TCMB, cari açık verilerini paylaşacak.

14 EYLÜL SALI

ABD’de TÜFE verileri açıklanacak.

17 EYLÜL CUMA

Euro Bölgesi’nde TÜFE verileri duyurulacak.