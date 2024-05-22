'Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimiz portföyünde yer alan; İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mah., 11408 Ada ve 1 Parsel'de kayıtlı gayrimenkulün, İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mah., 1447 Ada ve 10 Parsel'de kayıtlı gayrimenkulün, Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Yenigöl Mah., 12558 Ada ve 4 Parsel'de kayıtlı gayrimenkulün, Trabzon İli, Arsin İlçesi, Nuroğlu Mah., 1149 Ada ve 12 Parsel'de kayıtlı gayrimenkulün, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi'ne toplam 1.287.922.000,00 TL (BirmilyarikiyüzseksenyedimilyondokuzyüzyirmiikibinTürkLirası) bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 22.05.2024 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır'

Açıklamada maddi duran varlıklarının niteliği şöyle belirtildi: İzmir ili Gaziemir ilçesinde iki bloktan oluşan matbaa binası - İzmir ili Konak ilçesinde zemin katı dahil yedişer katlı iki adet kargir işyeri - Antalya ili Muratpaşa ilçesinde tek katlı bina ve arsası - Trabzon ili Arsin ilçesinde fabrika niteliğindeki gayrimenkul

