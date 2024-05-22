ARA
Bist 100
10899,28
0,04%
Bist 100
Dolar/TL
32,2218
0,0752%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9216
-0,1532%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0838
-0,1561%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2474,69
-1,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Hürriyet Gazetecilik'ten (HURGZ) KAP'a maddi duran varlık satışı bildirimi

Hürriyet Gazetecilik'ten (HURGZ) KAP'a maddi duran varlık satışı bildirimi

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. bugün KAP'a 'maddi duran varlık satışı' konulu açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

22 Mayıs 2024 | 20:21
Son Güncellenme: 22 Mayıs 2024 | 20:21
Hürriyet Gazetecilik'ten (HURGZ) KAP'a maddi duran varlık satışı bildirimi

'Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimiz portföyünde yer alan; İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Atıfbey Mah., 11408 Ada ve 1 Parsel'de kayıtlı gayrimenkulün, İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mah., 1447 Ada ve 10 Parsel'de kayıtlı gayrimenkulün, Antalya İli,  Muratpaşa İlçesi, Yenigöl Mah., 12558 Ada ve 4 Parsel'de kayıtlı gayrimenkulün, Trabzon İli, Arsin İlçesi, Nuroğlu Mah., 1149 Ada ve 12 Parsel'de kayıtlı gayrimenkulün, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi'ne toplam 1.287.922.000,00 TL (BirmilyarikiyüzseksenyedimilyondokuzyüzyirmiikibinTürkLirası) bedel ile satış ve devrinin yapılmasına karar verilmiş olup, satış ve devir işlemi 22.05.2024 tarihi itibarıyla (bugün) tamamlanmıştır'
Açıklamada maddi duran varlıklarının niteliği şöyle belirtildi: İzmir ili Gaziemir ilçesinde iki bloktan oluşan matbaa binası - İzmir ili Konak ilçesinde zemin katı dahil yedişer katlı iki adet kargir işyeri - Antalya ili Muratpaşa ilçesinde tek katlı bina ve arsası - Trabzon ili Arsin ilçesinde fabrika niteliğindeki gayrimenkul
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2474,69 -1,26%
  • ALTIN ONS 2389,03 -1,32%
  • BIST 100 10899,28 0,04%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,514 0,229%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36702 0,11425%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,125 -0,2628%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,2218 0,0752%
  • EURO/DOLAR 1,0838 -0,1561%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9216 -0,1532%
  • STERLIN/DOLAR 1,27347 0,20183%
Günün En Çok Okunanları
Oyak Çimento (OYAKC) bedelsiz kararını duyurdu
Hareket (HRKET) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Hareket (HRKET) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
SPK, 11 şirkete bilanço için ek süre verdi
SPK, 11 şirkete bilanço için ek süre verdi
Borsa için teknik analiz: Yorumlar ne? (21 Mayıs)
Borsa için teknik analiz: Yorumlar ne? (21 Mayıs)
Deniz üstünde dev enerji çiftliği için inşaat başladılar
Deniz üstünde dev enerji çiftliği için inşaat başladılar
Reeder'dan yapay zeka adımı: İki şirketle anlaşmayı duyurdu
Reeder'dan yapay zeka adımı: İki şirketle anlaşmayı duyurdu
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
Oyak Çimento (OYAKC) bedelsiz kararını duyurdu
Hareket (HRKET) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
SPK, 11 şirkete bilanço için ek süre verdi
Borsa için teknik analiz: Yorumlar ne? (21 Mayıs)
Deniz üstünde dev enerji çiftliği için inşaat başladılar
Hareket (HRKET) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
SPK, 11 şirkete bilanço için ek süre verdi
Borsa için teknik analiz: Yorumlar ne? (21 Mayıs)
Deniz üstünde dev enerji çiftliği için inşaat başladılar
Reeder'dan yapay zeka adımı: İki şirketle anlaşmayı duyurdu
SPK, 11 şirkete bilanço için ek süre verdi
Borsa için teknik analiz: Yorumlar ne? (21 Mayıs)
Deniz üstünde dev enerji çiftliği için inşaat başladılar
Reeder'dan yapay zeka adımı: İki şirketle anlaşmayı duyurdu
Osmanlı Yatırım'dan (OSMEN) bedelsiz açıklaması
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL