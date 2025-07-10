Bloomberg'in haberine göre Aralık 2023’te 350 milyar dolar değerleme üzerinden hisse geri alımı yapan SpaceX, bu yeni planla kendi rekorunu da aşmayı hedefliyor.

Hisse satışı gerçekleşirse SpaceX, ABD’nin en yüksek değerlemeye ulaşan özel şirketi olacak.

Bu seviyedeki bir değerleme, şirketi, TikTok’un sahibi ByteDance ve OpenAI gibi küresel teknoloji devleriyle aynı ligde konumlandırıyor.

Değerleme artışında, şirketin hızlı büyüyen uydu internet hizmeti Starlink’in önemli payı olduğu belirtiliyor.

Yeni fonlama planı kapsamında SpaceX, sınırlı sayıda yeni hisseyi yatırımcılara sunacağı birincil bir tur düzenlemeyi planlıyor.

2021 yılında gerçekleştirilen benzer bir turda yaklaşık 850 milyon dolar toplanmıştı.

Şirket, konuyla ilgili yorum yapmadı.