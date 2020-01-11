İlk çeyrek portföyü nasıl oluşturulmalı?
Geçen hafta piyasalarda tüm dikkatler ABD-İran krizindeydi. ABD’nin hava saldırısıyla İran Kudüs Güçleri komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesiyle tırmanan gerilim piyasalara da yansıdı.
2020’nin ilk günleri, jeopolitik risklerin tetiklemesiyle sert kâr satışlarına sahne oldu. Olası bir İran-ABD çatışma riski nedeniyle tetiklenen global satış dalgasında BİST, benzer ülkelere göre daha olumsuz etkilendi.
Salı gecesi İran’ın ABD’nin Irak’taki iki askeri üssünü füzeyle vurması da bu olumsuzluğu artırdı. ABD Başkanı Trump’ın İran’a yeni yaptırımlar getireceklerini ama diyaloğa da açık olduklarını belirtmesiyle ise piyasalarda normalleşme görüldü.
BİST-100, geçen hafta 110.000’lere kadar geriledi. Petrol fiyatları yüzde 5’in üzerinde yükselirken altın da rekorunu tazeledi.
Ons altın 1.600 dolara, gram altın 306 TL’ye kadar yükseldi. Trump’ın açıklamalarının ardından ise borsa 118.000’lere yükselirken ons altın 1.549’lara, gram altın 292 TL’lere geri çekildi.
Söz konusu bu değişimler de portföy güncellemelerini beraberinde getirdi.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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