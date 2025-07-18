İngiliz lüksünün satışları arttı, hisseleri yükseldi

Şirketin 28 Haziran’da sona eren üç aylık döneme ait mali sonuçlarına göre, Amerika kıtasındaki satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 oranında arttı. Bu artış, bir önceki çeyrekte yüzde 4 düşüş yaşanan bölgedeki toparlanma olarak değerlendirildi.

Artan satışlar Londra borsasında işlem gören şirket hisselerini de olumlu etkiledi. Hisse değeri yüzde 8' kadar yükseldi. Haberin yazımı itibarıyla ise yükseliş yüzde 6 seviyesinde. Borsa açılışından 1,308.50 GBX olan hisse değeri şimdilerde 1,334.50 GBX seviyesinde.

CNBC'nin haberine göre Burberry, satışlardaki yükselişi hem yeni hem de mevcut müşterilere bağladı.

Buna karşın şirketin toplam geliri, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düşerek 433 milyon sterline geriledi.

Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika bölgelerinde satışlar yüzde 1 artarken, Büyük Çin bölgesinde satışlar yüzde 5, Asya-Pasifik’te ise yüzde 4 azaldı.

Şirket, Asya-Pasifik’teki düşüşün özellikle Japonya’daki turizm yavaşlamasından kaynaklandığını açıkladı.