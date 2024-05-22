İş Yatırım, Astor analizinde AL tavsiyesi ile takip listesine eklediğini duyuruyor. Analizde "Uluslararası benzer şirket çarpanları ve İNA analizine eşit ağırlık verdiğimiz değerleme sonucunda elde ettiğimiz, hisse başına 133.6 TL’lik 1 yıllık fiyat hedefimiz %30 artış potansiyeline işaret ediyor" diyor.

Analizde yer alan bazı yorumlar şöyle:

Hisse, yabancı benzer şirketlerin medyan değerleri olan 12,6x ve 11,2x 2024T ve 2025T FD/FAVÖK çarpanlarına kıyasla sırasıyla 10.6 ve 8.6x 2024T ve 2025T FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmekte. Astor’un, 2024-2026 dönemi için öngördüğümüz %26’lık FAVÖK YBBO’su dikkate alındığında, yabancı benzerlerin %16’lık medyan YBBO’sunu aşan güçlü büyüme performansı nedeniyle, özsermaye maliyetleri arasındaki farkı dikkate altığımızda dahi, yüksek çarpanlarda işlem görmeyi hak ettiğini düşünüyoruz.

Astor, Türkiye’nin önde gelen transformatör üreticilerinden biridir. İhracat gelirleri, şirketin toplam gelirlerinin %34’ünü oluşturmakta ve orta vadede bu oranın %50’ye yükselmesi hedeflenmektedir. ASTOR’u cazip kılan faktörler: gelecekteki yatırımlar için kaynak oluşturacak orta vadede güçlü öngörülebilir ve büyüyen nakit akımı, dolar bazlı iş modeli, verimli ve rekabetçi üretimi, ve sağlam bilanço yapısı olarak sayılabilir.

Türkiye ve şirketin ana ihracat pazarları olan Avrupa ve Orta Doğu dahil olmak üzere dünya genelinde artan enerji altyapı yatırımları ihtiyacı ve küresel tedarik darboğazları ve kapasite kısıtlarının sebep olduğu uzun teslimat süreleri göz önüne alındığında, şirketin verimli, büyük, esnek ve düşük maliyetli bir üretici olarak oldukça sağlam bir iş modeline ve güçlü bir pazar konumlanmasına sahip olduğu görülmekte.

Kaynak: İş Yatırım

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