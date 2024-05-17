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Kaleseramik (KLSER) temettü teklifini açıkladı

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. dün (16 Mayıs) KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu. İşte şirketten KAP'a yapılan açıklamanın detayları...

17 Mayıs 2024 | 00:15
Kaleseramik (KLSER) temettü teklifini açıkladı

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na genel kurul onayına sunulacak temettü teklifini bildirdi. Buna göre pay başına brüt 0,1942582 TL, net 0,1748323 TL temettü ödenmesi teklif ediliyor. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Haziran 2024, ödeme tarihi ise 27 Haziran 2024. Kaleseramik'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

KALESERAMİK'TEN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.05.2024 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dâhilinde Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan ve enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası yasal kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre 295.264.310,-TL net dönem karı olduğu; VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda ise net dönem zararı olduğundan, mevzuat gereği TFRS ile VUK hesaplarından düşük olana göre kar payı dağıtılması gerektiğinden, VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda dağıtılabilir dönem karı bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bununla beraber, şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası kapsamında, ortaklarımıza, bilançomuzda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere, 1,- TL nominal değerli beher pay için brüt 0,1942582 TL (net 0,1748323 TL) nakit kâr payına tekabül eden brüt 100.000.000,-TL (yüzmilyon Türk Lirası) tutarın, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr payı dağıtım öneri tablosu uyarınca, 25.06.2024 tarihinden itibaren mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasının, ekteki kâr payı dağıtım öneri tablosu ile birlikte yapılacak olan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanmak üzere pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
 

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