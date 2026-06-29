KAP'a bildirildi: Tekfen Holding'de yüzde 32'lik hisse devri gerçekleşti

Ali Rıza Yıldırım'ın sahibi olduğu ARY Holding, Tekfen Holding'deki yüzde 32.08'lik payının devri için Libco İnşaat AŞ ile sözleşme imzaladı.

ARY Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, şirketin Tekfen'in sermayesinin yüzde 23,4'üne karşılık gelen 86.570.449,90 adet payına doğrudan, yine Ali Rıza Yıldırım'ın sahibi olduğu Vera'nın ise Tekfen'in sermayesinin yüzde 8,68'ini temsil eden 32.113.879,45 adet paya sahip olduğu belirtildi.

ARY ile Vera'nın Tekfen Holding'deki paylarının tamamının Libco İnşaat AŞ'ye devri için sözleşme imzalandığı açıklanan bildirimde, "Libco, Tekfen sermayesinin toplam yüzde 32,08'ine tekabül eden 118.684.329,36 adet paya doğrudan ve dolaylı olarak sahip olacaktır. Söz konusu pay devri işlemi, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında şirket nezdinde bir kontrol değişikliği sonucu doğurmayacaktır" denildi.