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  • Liseler ne zaman açılacak 2026? Liselerin açılmasına kaç gün kaldı?

Liseler ne zaman açılacak 2026? Liselerin açılmasına kaç gün kaldı?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken, lise öğrencileri ve velilerin gündeminde okulların açılış tarihi yer alıyor. Yaz tatilinin bitmesine az bir süre kalmasıyla birlikte yeni eğitim yılı başlangıç tarihi araştırılıyor. Peki, liseler ne zaman açılacak 2026? Liseler eylül ayının kaçında açılıyor, okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Ekonomist
Ekonomist
Liseler ne zaman açılacak 2026? Liselerin açılmasına kaç gün kaldı?

Yaz tatilinin bitmesine kısa bir süre kala milyonlarca lise öğrencisi ve veli 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan yeni eğitim-öğretim yılı takvimiyle ilk ders zilinin çalacağı tarih belli oldu. 

Peki, liseler ne zaman açılacak? Liselerde dersler eylül ayının kaçında başlayacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

1 Liseler ne zaman açılacak?

Liseler ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Takvime göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için dersler 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

2 Liselerde ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

Liselerde ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler 20 Kasım 2026 Cuma gününe kadar tatil yapacak.

3 Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayarak 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. 

Öğrenciler, ikinci dönem için 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.

4 Liseler ne zaman kapanacak?

Liseler ne zaman kapanacak?

İkinci dönemdeki ara tatil 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak.

Eğitim öğretim dönemi ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.
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