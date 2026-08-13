Liseler ne zaman açılacak 2026? Liselerin açılmasına kaç gün kaldı?

Yaz tatilinin bitmesine kısa bir süre kala milyonlarca lise öğrencisi ve veli 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan yeni eğitim-öğretim yılı takvimiyle ilk ders zilinin çalacağı tarih belli oldu.
Peki, liseler ne zaman açılacak? Liselerde dersler eylül ayının kaçında başlayacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
1 Liseler ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Takvime göre ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için dersler 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.
2 Liselerde ilk ara tatil ne zaman başlayacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve öğrenciler 20 Kasım 2026 Cuma gününe kadar tatil yapacak.
3 Yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayarak 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler, ikinci dönem için 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
4 Liseler ne zaman kapanacak?
İkinci dönemdeki ara tatil 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak.
Eğitim öğretim dönemi ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.