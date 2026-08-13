Liseler ne zaman açılacak 2026? Liselerin açılmasına kaç gün kaldı?

Yaz tatilinin bitmesine kısa bir süre kala milyonlarca lise öğrencisi ve veli 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan yeni eğitim-öğretim yılı takvimiyle ilk ders zilinin çalacağı tarih belli oldu.

Peki, liseler ne zaman açılacak? Liselerde dersler eylül ayının kaçında başlayacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?