Marmaris'e denizden turist akını: Bir kruvaziyer daha limana yanaştı

Kuşadası'nın ardından rotasını Marmaris'e çeviren Panama bayraklı "Astoria Grande" kruvaziyeri ilçeye ulaştı. Marmaris Limanı'na demirleyen gemide 398 yolcu ve 409 personelin bulunduğu belirtildi.
1 Tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.
İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.
2 Bir kısmı günübirlik turlara katıldı
Turistlerden bir kısmı da günübirlik turlarla Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti ile çevredeki koyları ziyaret etti.