12,5 milyon liralık destekle kuruldu: Karadeniz'de gül üretiminde yeni dönem

Serada istihdam da sağladıklarını dile getiren Pul, "Burada çoğunluğu kadın olmak üzere 16 kişiye istihdam sağlıyoruz. Gül üretiyoruz. Renkli, kırmızı güllerimiz var. Her şey otomatik.

Seramız günün şartları neyse onu sağlamaya göre tasarlandı. Sıcaklığını ve nemini ona göre ayarlar. Makine ekipmanı ona göre kullanırız. Katkılarından dolayı TKDK'ye çok teşekkür ediyoruz." dedi.