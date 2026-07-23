12,5 milyon liralık destekle kuruldu: Karadeniz'de gül üretiminde yeni dönem

Samsun'un Bafra ilçesinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulan modern serada gül üretimine başlandı. Tam otomasyonlu sistemlerle üretim yapılan tesiste aylık yaklaşık 100 bin gül yetiştirilirken, yıllık üretimin 2 milyon adede çıkarılması hedefleniyor.
1 Modern serada gül üretimi başladı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir firma, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı 12 milyon 500 bin lira hibe ile kurduğu modern serada gül üretimine başladı.
2 Gül yetiştirmek için TKDK Samsun İl Koordinatörlüğüne başvurdular
Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir şirket, gül yetiştirme hedefiyle TKDK Samsun İl Koordinatörlüğüne başvurdu.
3 12 milyon 500 bin TL hibe desteği aldılar
Projesinin kabul edilmesiyle 12 milyon 500 bin lira hibe desteği almaya hak kazanan firma, Bafra Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde 19 bin 56 metrekarelik alanda sera oluşturdu.
4 Aylık ortalama 100 bin gül üretiliyor
Modern iklimlendirme sistemlerinin bulunduğu serada aylık ortalama 100 bin gül üretiliyor.
7 "Karadeniz'de tek, Türkiye'nin de önde gelen seralarından"
Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Sercan Pul, AA muhabirine, gül üretimi yapılan tam otomasyonlu seranın, Karadeniz'de tek, Türkiye'de de önde gelen seralardan olduğunu söyledi.
8 "Seramız günün şartları neyse onu sağlamaya göre tasarlandı"
Serada istihdam da sağladıklarını dile getiren Pul, "Burada çoğunluğu kadın olmak üzere 16 kişiye istihdam sağlıyoruz. Gül üretiyoruz. Renkli, kırmızı güllerimiz var. Her şey otomatik.
Seramız günün şartları neyse onu sağlamaya göre tasarlandı. Sıcaklığını ve nemini ona göre ayarlar. Makine ekipmanı ona göre kullanırız. Katkılarından dolayı TKDK'ye çok teşekkür ediyoruz." dedi.
9 Ürettikleri gülleri Türkiye geneline gönderiyorlar
Ürettikleri gülleri Türkiye geneline gönderdiklerini aktaran Pul, ihracata yönelik girişimde de bulunduklarını kaydetti.
10 KDV muafiyet desteği de verildi
TKDK Samsun-Sinop Koordinatörü Yusuf Özbey ise firmaya hibenin yanı sıra KDV muafiyet desteği de verildiğini belirtti.
11 "Yıllık 2 milyon adetlik hedefimizi yakalayacağımıza inanıyoruz"
Seranın dünya standartlarında, teknoloji yoğunluklu ve örnek bir sera olduğuna dikkat çeken Özbey, "İlk hasat sezonu başladı. Yıllık 2 milyon adetlik hedefimizi yakalayacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.
12 "Cari açık verdiğimiz sektörlerden bir tanesi"
Gül yetiştiriciliğinin önemine işaret eden Özbey, şunları söyledi:
"Cari açık verdiğimiz sektörlerden bir tanesi. Bu bakımdan hem yurt içi tüketime yönelik hem de yurt dışına rahatlıkla ihracat yapabileceğimiz bir alan.
Özellikle birim alanda çok yüksek katma değer alabileceğimiz tarımsal ürünlerden bir tanesi. Bu bakımdan da bu seramız hem Bafra'da hem Samsun'umuzda hem de bölgemizde örnek olabilecek seralardan biri."