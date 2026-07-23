Kilosu 6 bin Euro'ya kadar çıkıyor: Bulmanın sırları eğitimli köpeklerle öğretildi

Öte yandan, trüf mantarı türüne, tazeliğine ve menşeine göre kilogramı 250 Euro ile 6 bin Euro (3.000 veya 6.000 dolar) arasında değişiyor. Türkiye pazarında taze siyah trüfün 20-40 gramlık paketleri 280 TL ile 500 TL arasında satılırken, nadir bulunan beyaz trüfün kilosu yurt dışında 5 bin dolara kadar çıkabiliyor.