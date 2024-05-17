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Kimpur Kimteks'ten (KMPUR) temettü teklifi: Nakden ve bedelsiz

Kimtesk Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün (17 Mayıs) genel kurul onayına sunulacak temettü teklifini duyurdu.

17 Mayıs 2024 | 23:54
Kimpur Kimteks'ten (KMPUR) temettü teklifi: Nakden ve bedelsiz

Kimtesk Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu bugün temettü kararını açıkladı. Buna göre şirket nakit ve pay biçiminde kar payı dağıtımını genel kurul onayına sunulacak. Teklif edien nakit kar payı brüt 0,4936240 TL, net 0,4442616 TL. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 9 Temmuz, ödeme tarihi ise 11 Temmuz. Ayrıca pay biçiminde dağıtılacak kar payı oranı yüzde 100. KAP'a yapılan bildirim şöyle:

KİMPUR'DAN KAR PAYI AÇIKLAMASI

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak; Şirket esas sözleşmesi'nin 13'üncü maddesi ve şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde ekte belirtilen şekilde dağıtılması; dağıtılacak olan toplam brüt 363.100.000,00 TL karın 193.065.466,52 TL'lik kısmı hisse senetleri ihraç primlerinden, 32.154.665,22 TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden ve kalan 137.879.868,26 TL'lik kısmı Enflasyon Düz. Olumlu Farkları//Net Dönem Karından karşılanacaktır. Dağıtıma konu brüt 363.100.000,00 TL'lik karın 120.000.000 TL'lik kısmı nakit (87.845.334,78 TL Hisse senetleri ihraç primlerinden, 32.154.665,22 TL olağanüstü yedeklerden) ve geriye kalan 243.100.000,00 TL'lik kısmı ise (105.220.131,74 TL Hisse senetleri ihraç primlerinden, 137.879.868,26 TL Enflasyon Düz. Olumlu Farkları//Net Dönem Karı) bedelsiz hisse karşılığı olarak gerçekleştirilecektir.
Nakden ve bedelsiz hisse karşılığı kar dağıtımına 09/07/2024 tarihinden itibaren başlanması hususlarının 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve yazılı gündemin görüşülüp karara bağlanacağı şirketimiz olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına, Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
 

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Kimpur Kimteks'ten (KMPUR) hisse haberleri
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