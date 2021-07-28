Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arzında 4-6 Ağustos’ta talep toplama işlemi gerçekleştirilecek. Şirketin hisselerinin halka arz fiyatı 15,80 TL olarak belirlendi.

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin bağlı ortaklığı Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arzı için kesin talepler 4-6 Ağustos tarihlerinde toplanacak.

SPK’nın onay verdiği izahnameye göre Sinpaş GYO, Kızılbük GYO’nun 240 milyon TL’lik ödenmiş sermayesinde sahip olduğu hisselerin 60 milyon TL nominal değerli kısmını oluşturan 60 milyon adet B grubu payları halka arz edecek.

Satışa sunulan pay miktarının iki katı veya daha fazla talep gelmesi halinde Sinpaş, sahip olduğu 12 milyon TL nominal değerli 12 milyon adet B grubu payın ek satışını gerçekleştirilebilecek.

Kızılbük GYO hisselerinin halka arz fiyatı 15,80 TL olarak belirlendi.