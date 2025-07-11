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Koç Holding'den bağlı ortaklığının sermaye artırımına katılma kararı

Koç Holding, bugün KAP'a bağlı ortaklığı Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş.'nin sermaye artırımına katılım hakkında açıklama yaptı.

11 Temmuz 2025 | 18:41
Son Güncellenme: 11 Temmuz 2025 | 18:45
Koç Holding'den bağlı ortaklığının sermaye artırımına katılma kararı

Koç Holding'den (KCHOL) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Bağlı ortaklığımız Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. ("Şirket") yönetim kurulu tarafından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.967.091 TL olan çıkarılmış sermayenin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, "tahsisli satış" yöntemi ile toplam iştirak bedeli yaklaşık 1.600.000.000 TL olacak şekilde nakit sermaye artırımı yoluyla artırılmasına ve nominal artırım tutarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin kararı ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ünün 7.1 numaralı maddesi doğrultusunda hesaplanacak satış fiyatı esas alınarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından, anılan sermaye artırımına, her halükârda nominal değerden aşağı olmayacak şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin kararına ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'üne uygun olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 1.600.000.000 TL'ye kadar satış bedeli karşılığı nominal tutarla katılınmasına karar verilmiştir.
 

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