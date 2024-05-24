Koç Holding için bilanço ve hedef fiyat analizi (İş Yatırım)

İş Yatırımın'ın Koç Holding finansallarına ilişkin analizi şöyle:
- Koç Holding, 1Ç24 konsolide finansallarında, yüksek parasal pozisyonu nedeniyle enflasyon muhasebesinde önemli parasal kayba yol açan YKBNK’nin zararları nedeniyle yıllık %87 düşüşle 1,35 milyar TL net kar açıkladı. Holding’in konsolide net karına en büyük katkıyı 6 milyar TL ile otomotiv segmenti yaparken, finans segmenti net kara 3,6 milyar TL negatif etki yarattı. İştirakler finansallarını önceden açıkladığından ve enflasyon muhasebesinin banka üzerindeki olumsuz etkisi öngörüldüğünden, sonuçlara yönelik önemli bir piyasa tepkisi görmeyi beklemiyoruz.
- Solo net nakit yatay seyrediyor: Holding’in düzeltilmiş solo net nakit pozisyonu 1Ç24 sonu itibariyle TATGD hisselerinden elde edilen gelir ve Kemer’deki hastanelerin satın alınmasından sonra 4Ç23 sonu itibariyle 795mn Dolara kıyasla 777mn Dolar seviyesinde olarak gerçekleşmiştir. Solo net nakit pozisyonu, Holding’in 22.5 milyar TL’lik temettü ödemesini ve iştiraklerden elde edilen 23.6 milyar TL’lik temettü gelirini içermese de net olarak solo net nakit pozisyonu üzerinde önemli bir etkisi bulunmamakta. Holding’in 2024 yılında iştirsaklerden ek temettü ödemeleri almasını ve temettü gelirinin yaklaşık 1 milyar ABD$ olmasını bekliyoruz. Toplam brüt solo nakit pozisyonu 1,5 milyar ABD$ olup, bunun %96’sı döviz cinsinden.
- Halka açık iştirakler üzerinde yaptığımız revizyonlar ve hedef NAD’a uyguladığımız iskontoyu %25’ten %15’e indirmemizin ardından, KCHOL hisseleri için hedef fiyatımızı 320 TL/hisse’ye yükseltiyor ve AL tavsiyemizi koruyoruz. Holding hisseleri, cari NAD’ına göre %14 iskonto ile işlem görmekte. 1 yıllık, 3 yıllık ve 5 yıllık ortalama iskontolar sırasıyla %27, %29 ve %10 seviyesinde. Hisse ayrıca, 1 yıllık ortalama %16 ve 3 yıllık ortalama %21 iskontoya kıyasla, halka açık iştiraklerine kıyasla %6 iskonto ile işlem görmektedir.
- Kaynak: İş Yatırım
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