İlk kez ev sahibi olacaklara yönelik yüzde 1,20 faiz oranlı İlk Evim konut kredisi, milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sürerken, kredi paketinin detayları, başvuru takvimi ve şartları araştırılıyor. Peki İlk Evim konut kredisine başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İlk Evim konut kredisine başvuru şartları neler?
1 İlk Evim konut kredisine başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen kredi paketinin, 2026 yılının ilk yarısında Meclis’e sunularak yasalaşması öngörülüyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından başvuru takvimi ve uygulamaya ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.
2 İlk Evim konut kredisine başvuru şartları neler?
İlk Evim konut kredisine ilişkin başvuru şartları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak öne çıkan olası kriterler şöyle sıralanıyor:
• İlk kez konut sahibi olacak olmak,
• Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı herhangi bir konutun bulunmaması,
• Satın alınacak konutun bulunduğu şehirde ikamet edilmesi,
• Son 1 yıl içinde konut satışı yapılmamış olması,
• Hisseli tapularda yüzde 50’den fazla pay sahibi olunmaması,
• Belirlenecek gelir kriterinin karşılanması.
3 Faiz, vade ve ödeme planı nasıl olacak?
Faiz oranının yaklaşık yüzde 1,20 seviyesinde olması öngörülen kredi paketinin, kamu bankaları üzerinden sunulması planlanıyor.
Vade süresinin 180 aya kadar uzatılması gündemdeyken, ödeme planlarının da vatandaşların mali durumuna uygun şekilde belirlenmesi hedefleniyor.
4 İlk Evim konut kredisi detayları
İlk Evim Konut Kredisi için Orta Vadeli Program kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.
Yüzde 1,20 faiz oranıyla planlanan kredi paketiyle, ilk konutunu alacak dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların daha uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olması hedefleniyor.