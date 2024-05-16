Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün (16 Mayıs) 2024 Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bedelsiz sermaye artışı başvurusuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun SPK'ya yapıldığı belirtildi. KAP bildirimine göre SPK başvuru tarihi 16 Mayıs 2024. Kocaer Çelik'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

KOCAER ÇELİK'TEN BEDELSİZ AÇIKLAMASI

Şirketimizin 25.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 1.577.430.000 TL artırılarak 657.570.000 TL'den 2.235.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımında kullanılacak olan 1.577.430.000 TL'lik tutarın, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (%239,8878) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verildiği aynı tarihli KAP açıklamamız ile duyurulmuştu. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yapılmıştır.

